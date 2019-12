Félix da Costa já recebeu o seu DS 7 Crossback de serviço

António Félix da Costa, piloto oficial da equipa DS TECHEETAH na Fórmula E, recebeu as chaves de um DS 7 Crossback, o SUV topo de gama da marca premium do Grupo PSA.

No espaço entre as jornadas dedicadas à Fórmula E – num total de 16 e-Prix, corridos em 14 países de quase todos os continentes – e sempre que se deslocar em solo nacional ou em território europeu, Félix da Costa contará, como sua viatura de serviço, com um DS 7 Crossback.

A versão entregue ao piloto português assenta no nível de equipamento Grand Chic e conta com interior de Inspiração Opera, bem como com uma conjugação mecânica composta pelo motor diesel 2.0 BlueHDi de 180 cv e a caixa de 8 velocidades automática EAT8.

As chaves desta DS 7 Crossback foram entregues a António Félix da Costa por Miguel Graça, Director da DS Portugal, numa cerimónia realizada na DS Store em Lisboa.