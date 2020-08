Fórmula E: Félix da Costa volta a ganhar em Berlim e aproxima-se do título

António Félix da Costa venceu pela segunda vez em Berlim no espaço de dois dias, destacando-se, cada vez mais, na liderança do Mundial de pilotos da Fórmula E.

O piloto luso da DS Techeetah conquistou na Alemanha a terceira vitória da época e viu os seus adversários mais directos na luta pelo título, Mitch Evans (Jaguar) e Alexander Sims (BMW Andretti), voltarem a não conseguir marcar pontos.

Sebastien Buemi, da Nissan e-Dams, terminou a corrida em segundo lugar, a mais de três segundos do piloto português. Já Lucas di Grassi, da Audi, fechou o pódio.

Com estes resultados, António Félix da Costa soma agora 125 pontos no Mundial, mais 68 pontos que Lucas di Grassi e Stoffel Vandoorne, ambos com 57. Mitch Evans segue logo a seguir com 56.

No Mundial de equipas, a DS Techeetah soma agora 157 pontos e surge acima da BMW i Andretti Motorsport (92 pontos) e da Nissan e.Dams (88 pontos).