É o fim: Renault Sport é agora Alpine

A mudança já tinha sido anunciada em Janeiro na apresentação do Renaulution, o plano estratégico definido pelo grupo Renault até 2025, mas só a 1 de Maio foi efectivada.

A divisão Renault Sport Cars passa a integrar a estrutura da Alpine Cars, dando uma nova relevância à insígnia desportiva francesa.

"No âmbito da reorganização do grupo Renault, é essencial que as várias entidades que compõem a unidade de negócios ostentem o nome Alpine e incorporem os valores e ambições da marca", sublinhou Laurent Rossi, presidente da marca.

"Queremos ser uma marca desportiva premium, na vanguarda da inovação e tecnologia, e a Alpine Cars, com a sua experiência em modelos desportivos, é estratégica para alcançar esses objectivos".

Esta mudança significa que todos os futuros modelos de alto desempenho do grupo irão receber a insígnia Alpine em vez de R.S., como sucedeu nos últimos 20 anos.

A equipa que faz parte da Renault Sport, como é óbvio, irá agora ser responsável pelo desenvolvimento dos próximos modelos Alpine.

Recorde-se que a marca está apontada a tornar-se uma insígnia 100% electrificada. Aliás, nesse sentido, foi anunciada há poucas semanas a colaboração da Alpine com a Lotus para o desenvolvimento de um novo carro desportivo.

Nos planos está ainda a criação de uma variante "acelerada" do futuro Renault 5 eléctrico, bem como um crossover de alto desempenho.

"Ao integrar a Alpine Cars, a equipa da R.S. vai criar uma nova dinâmica no desenvolvimento de futuros projectos com o apoio da Alpine Racing e de todos os negócios do grupo Renault", acrescentou o director de engenharia e desempenho da Alpine.

"Será um momento extremamente emocionante para os nossos engenheiros", concluiu Robert Bonetto.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?