Divisão M faz 50 anos e BMW festeja com M4 50 Jahre Edition

Nada como celebrar os 50 anos da divisão M da BMW com um Gran Turismo de excepção. Limitado a 700 exemplares, o BMW M4 50 Jahre Edition promete fortes emoções aos fãs da insígnia alemã.

A edição especial deste modelo icónico estará disponível por tempo limitado nas variantes M4 Competition Coupé, com tracção traseira, e M4 Competition M xDrive Coupé, com tracção às quatro rodas.

Conta com mais elementos desportivos que reforçam a sua garra na estrada, especialmente com os bancos de competição, que são opcionais, e os acabamentos a bordo a destacarem o uso intenso da fibra de carbono.

A limitação electrónica da velocidade máxima a 250 km/hora foi eliminada, permitindo chegar aos 290 km/hora que até agora estava reservada apenas com o pacote M Race Track.

Além daqueles elementos, a exclusividade está assegurada com a escolha de cinco cores BMW Individual para a carroçaria.

O tom Imola Red será, porventura, o que terá mais impacto por onde quer que passe, mas à escolha estão ainda as cores Carbon Black, Macao Blue, Brands Hatch Grey e San Marino Blue.

Igualmente únicas são as jantes M forjadas, sendo de 19 polegadas à frente e de 20 atrás, com acabamentos em Orbit Grey Matt ou Gold Bronze Matt.

Uma placa M4 Edition 50 Jahre BMW M colocada na consola central, e inscrições nos painéis das portas e nos encostos de cabeça, recordam o condutor de que está ao volante de uma edição especial limitada.

Do lado mecânico, nada foi mexido: mantém-se o bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha com 510 cv e 650 Nm, capaz de levar o bólide dos zero aos 100 km/hora bem abaixo dos quatro segundos.

