CUPRA Garage em Hamburgo inicia nova aventura eléctrica da marca na Europa

Hamburgo foi a cidade escolhida para a inauguração da primeira CUPRA Garage na Europa, num passo que inicia a nova aventura eléctrica da marca espanhola no Velho Continente.

Em paralelo, a CUPRA anunciou também a sua participação na Extreme E como parceiro principal da equipa germânica ABT Sportsline, passando a ser a primeira marca automóvel a competir, em 2021, na prova off-road de SUVs eléctricos.

Mattias Ekström, campeão de rally cross e embaixador da CUPRA, será um dos pilotos da equipa para a primeira temporada da Extreme E, tendo igualmente sido revelado, em estreia mundial, o showcar eléctrico para a competição.

O volante sueco será o piloto masculino oficial da equipa, num campeonato que privilegia a igualdade de género, aguardando-se agora o anúncio da piloto feminina que o irá acompanhar nesta odisseia eléctrica.

A primeira época da Extreme E, prevista para o início do próximo ano, irá acontecer em cinco áreas remotas do planeta, alertando para as transformações que estão a acontecer devido às alterações climáticas.

A competição, que visa promover a electrificação, a sustentabilidade e a igualdade, irá passar por territórios tão inóspitos como o Ártico e o deserto, sem esquecer a selva, os glaciares e os oceanos, podendo ser acompanhada na sua plataforma internacional.





A ligação entre a CUPRA e a ABT Sportsline começou em 2018, tendo como objectivo a produção de variantes mais potentes e personalizadas do León CUPRA e do CUPRA Ateca.

Com o CUPRA e-Racer, a marca espanhola desenvolveu o primeiro automóvel de corrida 100% eléctrico do mundo, enquanto a ABT tem estado presente na Fórmula E desde o início com a sua própria equipa.



Sentir a emoção da competição

A CUPRA Garage de Hamburgo é a segunda loja exclusiva da marca a nível mundial, após a primeira inaugurada na Cidade do México no ano passado.

Localizada nos arredores da cidade germânica, o espaço de 340 metros quadrados foi, durante os anos 20 do século passado, uma oficina de "eléctricos", tendo sido agora transformada numa garagem dedicada exclusivamente à marca.

A CUPRA Garage está dividida numa área de exposição para cinco automóveis, e numa oficina de pós-venda, dispondo de acesso directo à rua para a entrega de veículos e de test-drives.





O espaço está equipado com as mais modernas ferramentas digitais, nomeadamente, uma zona de realidade virtual onde os clientes podem explorar os próximos modelos da marca.

"A Alemanha é o mercado mais importante da CUPRA, onde vendemos mais de 10.000 automóveis no ano passado, e agora voltamos a crescer a dois dígitos", afirmou Wayne Griffiths, CEO da CUPRA.

"A inauguração da primeira CUPRA Garage na Europa soma-se aos quase 247 especialistas CUPRA que já temos em todo o mundo, representando um passo em frente na nossa estratégia de distribuição para nos tornarmos numa marca global".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?