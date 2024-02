Para quem sabia a pouco os 231 cv eléctricos debitados pelo Cupra Born com o pacote e-Boost, há agora uma opção bem mais violenta a chegar no ínicio do Outono.

Cupra Born já é VZ: 326 cv eléctricos para emoções puras

O Born VZ propõe uns delirantes 240 kW (326 cv) e 545 Nm passados às rodas traseiras, para levá-lo aos 100 km/hora em menos de seis segundos.

A apoiar este poder de fogo estão diversas afinações no chassis para garantir uma dinâmica superior nas estradas mais difíceis.

Visual explosivo

A versão desportiva VZ volta a lançar o Cupra Born para a ribalta, à conta de um visual mais agressivo do que seria de esperar à partida.

Novos pára-choques e jantes em liga leve de 20 polegadas dão o tom desportivo, a que se somam pneus mais largos para lidar com prestações mais violentas.

A dar uma alma mais exclusiva ao hatchback estão as novas cores Dark Forest e Midnight Black, com o logótipo VZ e o lettering Cupra em cromado escuro.

A bordo assumem um papel relevante os bancos Cup que equipam os Leon VZ Cup e Formentor VZ5, montados numa posição mais baixa e ergonómica.

O ecrã multimédia cresceu para as 12,9 polegadas e a iluminação ambiente possui funções de alerta face à dinâmica imprimida ao volante.



Outro detalhe que deveria fazer parte de qualquer "eléctrico" são as patilhas na coluna da direcção para regular os três níveis de travagem regenerativa.

Afinações no ponto

Com uma velocidade de ponta de 200 km/hora, o Cupra Born VZ acelera em 5,7 segundos até aos 100 km/hora, à conta dos seus 200 kW (326 cv) e 545 Nm.

A acompanhar esta evolução está a reafinação do chassis com uma direcção mais responsiva e uma melhor sensação do pedal de travão ao primeiro toque.

Foi igualmente integrada uma suspensão DCC Sport com novos amortecedores e molas, e barras estabilizadoras actualizadas.



O desempenho não sacrificou a eficiência energética, com a bateria a passar de 77 para 79 kWh de capacidade, para uma autonomia até 570 quilómetros.

Em menos de 30 minutos é possível carregá-la de dez a 80% num posto rápido de 170 kW, sendo recarregável a 11 kW em corrente alternada.

"O Born foi um marco para a Cupra em 2021, ao ser o nosso primeiro modelo 100% eléctrico", sublinha Wayne Griffiths, director executivo da construtora.

"Com o Born VZ, trazemos ainda mais desempenho a este desportivo, provando, mais uma vez, que electrificação e desempenho são uma combinação perfeita".

