Hyundai Click to Buy é o novo canal de compra que a marca sul-coreana abriu ao público, para facilitar a aquisição de um dos seus modelos automóveis com toda a comodidade… e com a certeza de que estão disponíveis para entrega.

'Click to Buy': Hyundai facilita compra de carro no conforto do sofá

Apresentado esta quinta-feira, numa conferência em que o Aquela Máquina marcou presença, a nova loja online assenta num novo conceito de compra.

Simples, intuitivo, seguro e adaptado às necessidades actuais do consumidor, "sem ter que sair do sofá", são as principais premissas do novo serviço.

O projecto, que a marca considera inovador no sector automóvel a nível nacional, distingue-se por assegurar processos totalmente digitais nas áreas mais relevantes para o cliente.

Nele encontra todas as informações sobre a oferta da Hyundai, onde, através de um showroom virtual, tem uma visão a 360° do exterior e interior dos carros, e pode ainda comparar os diferentes modelos disponíveis.

Ao mesmo tempo, pode avaliar a sua viatura com um valor de retoma garantido, e escolher diferentes soluções de financiamento.

Neste processo, em que o cliente tem todo o controlo, a valorização da retoma poderá ser usada como entrada inicial no processo de financiamento ou descontado no montante final da nova viatura.



A plataforma 100% digital permite ainda ao cliente transitar para o formato presencial a qualquer momento do processo, caso queira testar a viatura ou contactar física ou virtualmente com um especialista Hyundai.

O Hyundai Click to Buy é o mais recente projecto no mundo digital que a marca tem vindo a implementar, complementando os serviços Blue Academy, xtraFLEX e Hyundai Video Channel.

"Sabemos que, cada vez mais, há uma geração que quer tomar as suas decisões e fazer as suas compras no espaço digital, na posse de toda a informação" explica Ricardo Lopes, director de operações da Hyundai Portugal.

"Queremos, por isso, estar junto dos nossos consumidores, seja fisicamente, num concessionário, ou na nossa loja online".

