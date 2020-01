"Clássicos" avaliados em 500 mil euros roubados sem deixar rasto

Um enorme e típico camião norte-americano, com três "clássicos" dos anos 50 a bordo, desapareceu no último fim-de-semana do parque de uma leiloeira sem deixar rasto.

As autoridades policiais de Edgewood, no estado de Washington, acreditam que o roubo foi encomendado já que os carros em questão são bastante raros: os três estão avaliados em quase 500 mil euros!

A polícia divulgou imagens do camião na sua conta do Twitter, assim como fotografias dos três "calhambeques" milionários. https://www.aquelamaquina.pt/tome-nota/detalhe/roubam-quatro-toneladas-de-laranjas-em-dois-carros-e-uma-carrinha.htmlTrata-se de um Cadillac El Dorado de 1953, e de um Ford Galaxy 500 de 1964, ambos descapotáveis, e de um Buick Century de 1954.

"Não é muito comum ver um '18 rodas' ser roubado; a maior parte das pessoas nem sequer sabe conduzi-lo", explicou à televisão local um dos detectives encarregados de investigar o roubo.

Há uma recompensa de 900 dólares para quem der informações que leve ao encontro do camião. Se ele se atravessar à frente do nosso leitor, não hesite em denunciá-lo!

