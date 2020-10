Choque milionário entre Rolls-Royce e Lamborghini

Não é muito comum ver dois carros ultra-luxuosos a terem na estrada um encontro imediato do terceiro grau… mas foi exactamente isso que aconteceu esta terça-feira em Walsall, no Reino Unido.

Os moradores de uma rua residencial da cidade localizada entre Birmingham e Wolverhampton foram surpreendidos com um Rolls-Royce Ghost a levantar a traseira de um Lamborghini Urus.

Do acidente não resultou qualquer ferido mas, surpresa das surpresas, um dos condutores nem esperou para ver os estragos e fugiu do local do acidente.

Como justifica a equipa de intervenção rápida da polícia de West Midlands, o "dono" do "fantasma" da Rolls-Royce não devia estar em condições de conduzir um carro com aquelas características, ou não tinha seguro para pagar os estragos feitos.

"De qualquer maneira, temos a fotografia dele e logo lhe perguntaremos porque fugiu do local do acidente", acrescenta a força policial de forma bem disposta.

