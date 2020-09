Jovem vê mulher que conheceu 24 horas antes espatifar-lhe desportivo de eleição

Um americano lançou na internet, na página GoFundMe, uma campanha de angariação de fundos para comprar um novo Nissan 350Z.

O desportivo anterior que possuía, de 2004, e que tratava com todo o carinho, foi destruído pela rapariga que tinha convidado para um encontro há menos de 24 horas.

Austin Grebe, assim se chama o azarado americano de Madison, no Wisconsin, explicou que já conhecia a mulher há "algum tempo".

Todavia, só ganhou coragem para convidá-la para sair um dia antes de ela o "destruir" contra uma parede.

O rapaz de 22 anos ficou horrorizado ao receber uma mensagem no telemóvel a dizer-lhe "bati com o teu carro".

As chamadas que lhe fez nunca mais foram atendidas, obrigando-o a pedir ajuda à polícia para encontrar a responsãvel.

Só depois de juntar todas as peças da história é que percebeu toda a história.

Ao contrário do que lhe tinha dito, não foi para visitar a mãe de urgência que a mulher lhe pediu emprestado o desportivo.

Pelo contrário, foi antes para ir encontrar-se com o ex-namorado, que também esteve envolvido no acidente, pelas gotas de sangue que podem ver-se no airbag e na soleira da porta do "pendura".

"Quando lhe perguntei se estava bem de saúde, simplesmente disse para me ir lixar".

Equipado com um bloco V6 de 3.5 litros, o Nissan 350Z original desenvolve 280 cavalos de potência e 363 Nm de binário para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

Não se sabe se a campanha de angariação de fundos para comprar um novo Nissan 350Z, está a ser um sucesso mas, em 2004, o desportivo valia qualquer coisa como 34.000 euros.

