Rapaz de 14 anos aprende a conduzir a fugir ao fogo

Foi a primeira vez que conduziu a sério mas o perigo assim o obrigou face à violência dos incêndios que assolam a Califórnia.

Ruben Navarrete, de 14 anos, guiou cerca de 50 quilómetros o enorme SUV dos tios, por estradas estreitas e sinuosas, para fugir ao avanço do fogo que lavra em Big Creek, nas montanhas de Sierra Nevada.

Os pais estavam já há dois dias a emalar todos os pertences se as chamas chegassem demasiado perto da sua casa em Cold Springs Rancheria, uma reserva índia nos arredores de Fresno, entre São Francisco e Los Angeles.

Ao final da noite de segunda-feira, os tios, três primos e o irmão de Ruben, que precisa de uma cadeira de rodas, receberam das autoridades a ordem para evacuarem a área.

À frente seguia uma carrinha, seguido pelo rapaz num Chevrolet Traverse, com um dos primos a fechar o cortejo com uma pickup com os faróis avariados.

Estava muito nervoso e com muito medo, explicou Ruben à agência France Presse, já no quarto de um hotel na cidade de Clovis, onde está evacuado com a família.

Conduziu muito bem, elogiou um dos tios. Guiou devagar mas o importante era chegar são e salvo a Clovis.

Foi mesmo um curso intensivo de condução, brincou ainda. Antes, só tinha conduzido 500 metros em redor da casa.

A família de Ruben Navarrete espera agora pela extinção do incêndio para voltar a casa, sem saber se ela ainda está de pé.

Estou pronto para conduzir de novo. É bem divertido!, brincou o rapaz, consciente da façanha que realizou.

