Bugatti Chiron Super Sport à solta em Paul Ricard

Nunca é demais ver um Bugatti Chiron Super Sport a ser levado aos limites, seja em circuito, seja em estradas nacionais.

E foi o que fez Andy Wallace, com o piloto oficial da marca a levar o hiper desportivo para Paul Ricard para sentir o poder dos 1.600 cv debitados pelo bloco W16 de 8.0 litros.

E, não satisfeito com o que conseguiu no circuito de Fórmula 1, levou o Chiron Super Sport para as curvilíneas estradas rurais do sul de França para mostrar o seu dinamismo.

O dia foi encerrado em beleza com Wallace a ganhar a companhia de mais dois Chiron Super Sport e três Chiron Pur Sport no regresso à pista de Paul Ricard.

