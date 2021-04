Bom humor: Citroën 'goza' com AMI

O novo Citroën AMI tem sido alvo de brincadeiras pelas suas formas atípicas desde que foi apresentado ao mundo no ano passado.

Agora, tudo muda de figura quando é a própria marca a atirar as piadas mais engraçadas sobre o seu "eléctrico" que não precisa de carta de condução.

E nada melhor do que avançar com uma arrojada campanha publicitária para zombar do quadriciclo electrificado, bem ao gosto de um público-alvo jovem.

Os cartazes que pululam em Paris são bem divertidos, com a Citroën a mostrar que é uma verdadeira mestre em termos de comunicação.

"Se queres mesmo 300 cavalos em Paris, vai a um hipódromo" ou "Não tenhas inveja; serás sempre mais bonito do que o teu AMI" são algumas das "pérolas" que divertem a Cidade-Luz.

A campanha foi desenvolvida pela agência Buzzman Time, que usou como lema condutor a frase AMI: O Citroën com os Mais Belos Defeitos!

Desconhecida é a campanha que irá apoiar o lançamento do AMI no nosso país, previsto para este segundo trimestre.

