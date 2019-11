BMW Série 2 Gran Coupé revelado em toda a sua "glória"

As redes sociais são, desde que nasceram, o espaço ideal para se espalharem aos quatros ventos os segredos mais bem escondidos; também é excelente para fazer crescer boatos mas isso já é outra história.

Há meia dúzia de horas desta terça-feira, a comunicação social dedicada ao mundo automóvel tinha revelado as primeiras imagens do BMW Série 2 Gran Coupé, que será apresentado oficialmente na madrugada de quarta-feira em Los Angeles.

Ao final da tarde desta terça-feira, no entanto, surgiram no fórum 2Addicts as primeiras imagens "oficiosas" do modelo com que o construtor bávaro pretende "guerrear" as berlinas Mercedes-Benz Classe A e Audi A3.

O modelo em causa, um Gran Coupé M235i, deverá distinguir-se na estrada, entre os seus principais rivais, pelo tom agressivo que a grelha do motor e os faróis lhes dão, reforçado pelas proeminentes entradas de ar, em tudo semelhantes a um M Performance.

A traseira mantém o mesmo espírito desportivo, reflectido nos farolins delgados e na pequena asa, assim como no pára-choques, a que se soma um sistema de escape duplo.

De lado, o poder do BMW Gran Coupé M235i sai reforçado pelas jantes em liga leve e pelos discos de travão de alto desempenho onde se destacam as pinças azuis.

Do interior do novo modelo pouco se sabe, embora tenha muitas semelhanças com o BMW Série 1. Significa isso que o painel de instrumentação será totalmente digital, com o sistema de infotenimento a ser comandado através de um ecrã táctil de 10,25 polegadas.

À partida, o BMW M235i será de tracção integral e terá um motor turbo de 2.0 litros com uma potência de 306 cv de potência. O BMW 228i, por seu lado, será de tracção dianteira e terá como propulsor um motor turbo de 2.0 litros e 231 cv.

