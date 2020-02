Revelado oficialmente em Los Angeles em meados de Outubro, chega em Março ao nosso país aquele que, de forma assumida, será um dos maiores rivais, senão o principal, do Mercedes CLA.





BMW Série 2 Gran Coupé a partir de 36.500 euros

O novo BMW Série 2 Gran Coupé é o mais recente membro da família das berlinas desportivas da marca de Estugarda, de que já fazem parte as séries 4, 6 e 8.





Esteticamente muito bem conseguido, patente nas suas linhas aguerridas, o modelo incorpora as mais recentes tecnologias de apoio a uma condução dinâmica.

Já com preços definidos, para o nosso país vão estar disponíveis três motorizações de quatro cilindros e uma de três cilindros, sendo todas elas complementadas por transmissões automáticas.

As versões a gasolina e a gasóleo menos potentes irão contar com uma caixa Steptronic de sete velocidades com dupla embraiagem, enquanto nas versões mais "fortes" será de oito relações.

A partir de 36.500 euros tem acesso ao BMW Série 2 Gran Coupé 218i Auto. Equipado com um motor a gasolina de 1.5 litros, com 140 cv de potência e 220 Nm de binário máximos.

O M235i xDrive, que é a versão mais potente da gama, terá um preço-base de 61 mil euros. Os 306 cv e 450 Nm "oferecidos" pelo motor de 2.0 litros prometem bons momentos ao volante.

No campo do diesel, não será uma mas duas versões que irão estar disponíveis no mercado nacional.

Proposto a partir de 39 mil euros, o BMW Série 2 Gran Coupé 216d Auto comporta o mesmo propulsor de 1.5 litros que equipa o Série 1 116d, com 116 cv de potência e 235 Nm de binário.

A variante 220d Auto, com um motor de 2.0 litros concebido para desenvolver 190 cv e 400 Nm, começa nos 47 mil euros.

