O BMW Z4 M40i era um dos desportivos mais antecipados de 2019 e quando o conduzimos foi fácil perceber o motivo. Esta versão marca o regresso de um modelo que carrega em si a elegância de um Roadster puro, mas que nesta geração foi desenvolvido a par do Toyota Supra.

A primeira edição do Z4 estava longe de ser refinada, muito por culpa da capota rígida, que lhe dava uma imagem mais "pesadona". Também faltava genica… e isso não ajudava! Não foi um modelo feliz e a BMW rapidamente tratou de o "arrumar"… até aparecer a Toyota, que queria desesperadamente recuperar um dos nomes mais icónicos da sua história: o Supra!

BMW Z4 M40i - a ‘arma’ perfeita para uma fuga de domingo

Pouco interessada em investir os milhões necessários para levar a cabo um projecto desta magnitude, a Toyota encarou com bons olhos a possibilidade de partilhar custos com a BMW. Era o cenário perfeito para uma união de forças entre alemães e japoneses, e assim nasceu o novo Z4 e o novo Supra.

Imagem é arrojada mas respeita o ADN da BMW

É impossível ficar indiferente à imagem agressiva e arrojada do novo BMW Z4. O design é muito mais feliz do que o do da primeira geração e acompanha a mais recente linguagem visual da marca de Munique. Destaca-se a enorme grelha de duplo rim na dianteira, a assinatura luminosa rasgada e os pára-choques com enormes entradas de ar.

Nas laterais saltam à vista as linhas vincadas, as cavas das rodas musculadas e claro, a capota de lona que pode ser aberta e fechada em apenas 10 segundos. Avançando para a traseira, é impossível não reparar no difusor de ar e claro, na dupla saída de escape com um tamanho muito generoso.

O interior do Z4 destaca-se pela qualidade dos acabamentos, nomeadamente dos bancos, com pespontos decorativos. Porém, a bagageira também merecem um destaque: tem 281 litros de capacidade e é mais do que suficiente para uma ‘fuga’ de fim-de-semana.

Ao centro encontramos agora um ecrã sensível ao toque que já conta com a mais recente versão do sistema de informação e entretenimento da BMW, a versão 7.0, a mesma que encontramos nos novos X5, X6, Série 3 e Série 8, por exemplo. Quer isso dizer que a experiência de utilização é muito simples e rápida, ao contrário do painel de instrumentos digital, que não impressiona pelos grafismos que apresenta.

A capota de lona tem um acabamento muito bom e uma construção assinalável, pelo que são muito poucos os ruídos que invadem o habitáculo quando a levamos fechada. Como seria de esperar, isso muda de figura quando a recolhemos, ainda que haja um pequeno deflector entre os bancos que ajuda a manter o ar fora do habitáculo.

BMW ou Toyota?

Dada esta colaboração, seria de esperar que isso alterasse a essência deste BMW, mas não foi o caso. O Z4 está longe de ser o carro mais dinâmico da BMW, esse título fica para modelos como o M3 ou o M2 Competition, mas é tudo o que esperamos de um Roadster. É um dos modelos mais confortáveis do segmento, tem um capot muito longo e uma posição de condução bastante recuada, tal como manda a tradição. Tudo isto faz com que as emoções ao volante sejam sempre intensas, sobretudo porque são alimentadas por um potente bloco de 3.0 litros de seis cilindros (em linha) que debita 340 cv de potência e 500 Nm de binário máximo.

O resultado é um carro muito versátil, que tanto é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,5 segundos, como no momento seguinte é capaz de nos brindar com a suavidade e elegância que se exige a um descapotável.

Vale a pena?

Este motor é irrepreensível. Em primeiro lugar começa por ser um seis cilindros em linha, como qualquer fã da marca de Munique exige a um BMW. Depois, mostra uma enorme versatilidade, muito suportada pela fantástica caixa automática Steptronic de 8 velocidades. Por fim, tem um "roncar" que não deixa ninguém indiferente e que combina na perfeição com a imagem exterior arrojada.

É certo que este Z4 M40i não tem o comportamento de um M2, mas com a suspensão adaptativa e com a direcção muito directa consegue ser um automóvel muito divertido de conduzir. A forma como este Z4 se agarra às curvas é impressionante, ainda que aqui os enormes (e pegajosos!) pneus também tenham uma quota parte da culpa. Contudo, a traseira tem alguma dificuldade em colocar toda a potência no chão, o que por vezes faz com que este Z4 seja algo "saltitão".

Destaca-se o fantástico chassis do conjunto e isso fica muito evidente quando optamos pela configuração "Sport", que deixa tudo muito mais firme. Neste modo o "disparo" de potência é impressionante, tal como a "performance" da suspensão, da direcção e dos travões, os mesmos que encontramos no BMW M2.

Mas se este BMW Z4 M40i consegue registos dignos de um verdadeiro desportivo, foi a eficácia, o conforto e a versatilidade que mais nos impressionaram. No modo "Comfort" consegue transformar-se num automóvel "normal" e adapta-se na perfeição aos desafios do dia-a-dia. Ainda assim, não espere consumos médios abaixo dos dois dígitos, mesmo sem grandes abusos com o pé direito.

Muito mais do que um desportivo puro e duro, como é o novo BMW M2 Competition, este Z4 M40i é um verdadeiro Grand Tourer, talhado para uma fuga a dois.

Quanto custa?

O novo BMW Z4 M40i já está disponível no mercado português por um preço que começa nos 82.500 euros. Porém, a versão que conduzimos está avaliada em 94.444 euros.

Ficha Técnica

Motor: 6 cilindros em linha

Cilindrada: 2.998 cc

Potência Máxima: 340 cv (5000 - 6500 rpm)

Binário Máximo: 500 Nm (1600 - 4500 rpm)

Velocidade Máxima: 250 km/h

0-100 km/h: 4,5 s

Consumo Médio: 8,4 l/100 km

Emissões CO2: 168 gr/km

Preço desde: 82.500 euros

+Conforto: Apesar de ser um ‘monstro’ com 340 cv, o Z4 M40i mantém a suavidade que se exige a um Roadster

- Tracção: Quando o levamos ao limite sentimos que o eixo traseiro tem alguma dificuldade em lidar com toda esta potência