BMW M5 CS já mostra a cara: 635 cv de potência pura!

Acabaram-se as especulações: a BMW revelou as primeiras imagens no novo M5 CS pelas mãos do próprio Markus Flasch, responsável pela divisão M do construtor bávaro.

Com estreia prevista já para Janeiro, é dado um vislumbre do que irá ser o novo BMW M5 CS num pequeno vídeo publicado no Facebook.

Tendo o M5 Competition como base inspiradora, o novo super desportivo tem à frente uma grelha exclusiva, emoldurada em bronze dourado.

Os faróis, retocados com molduras douradas, inspiram-se nos seus congéneres da competição automóvel, enquanto as jantes em alumínio forjado, escondem discos de travão cerâmicos em carbono com pinças vermelhas.

Embora não haja imagens do interior, é Markus Flasch a afirmar que o M5 CS terá bancos em fibra de carbono, recriados a partir dos modelos que equipam os M3 e M4.

Sem dar grandes detalhes mecânicos, o responsável da divisão M confirmou 635 cv de potência para o super carro, mais dez em relação ao M5 Competition equipado com o bloco V8 de 4.4 litros.

Além do aumento de potência, viu o seu peso cair 70 quilos em relação ao seu "irmão", passando a pesar 1.825 quilos.

Significa isso que, com mais potência e menos pesado, o BMW M5 CS deverá ultrapassar os 3,3 segundos registados pelo M5 Competition dos 0 aos 100 km/hora, e superar os 305 km/hora de velocidade máxima.

