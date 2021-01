As ondas de choque provocadas pelo anúncio do novo BMW M5 CS estão longe de terem terminado.





BMW M5 CS já 'derrapa' nos Estados Unidos

Connor De Phillippi já sentiu toda a força dos 635 cv e 750 Nm debitados pelo V8 biturbo de 4.4 litros que equipa o super desportivo no BMW Performance Center, em Greer, na Carolina do Sul.

"O que me impressiona são a potência, o binário e a agilidade", sublinhou o piloto de testes da marca, que irá guiar um dos BMW M8 GTE nas 24 Horas de Daytona que arrancam este sábado.

"Claro que o M5 e o M5 Competition já eram óptimas máquinas, mas todo o cuidado colocado neste CS é insano. Os engenheiros de Munique superaram-se!".

Obviamente que, sendo um piloto da "casa", seria difícil encontrar nas suas palavras alguma crítica negativa ao super carro.

Mesmo assim, parece genuína a sua surpresa ao volante do M5 CS no vídeo que a BMW USA colocou nas redes sociais. É ver o filme e tentar sentir as mesmas emoções que De Phillippi teve ao volante do super desportivo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?