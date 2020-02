BMW introduz 'mild hybrid' de série no 320d

A BMW vai equipar de série, com o sistema mild hybrid, todas as variantes do 320d da Série 3, assim como os X3 xDrive20d e o X4 xDrive20d

Em comum em todos aqueles modelos está o bloco turbodiesel de 2.0 litros, com a marca germânica a prosseguir a estratégia de electrificação que já tinha sido concretizada nos modelos da Série 5 para a redução das emissões de dióxido de carbono.

O sistema mild hybrid compreende um motor de arranque/gerador de 48 volt, alinhado com uma bateria suplementar, para melhorar a eficiência do consumo de combustível.

O motor é sempre desligado a velocidades inferiores a 15 km/hora até à paragem do veículo e a energia recuperada nas desacelerações, assim como nas travagens, é armazenada na bateria.

Sempre que for necessário, e desde que a bateria tenha a energia necessária, o gerador pode agir como um motor eléctrico e oferecer mais 11 cv de potência em situações de aceleração como as ultrapassagens.

Entretanto, está também prevista a introdução, no BMW 120d, de um novo propulsor turbodiesel de 2.0 litros com quatro cilindros. Capaz de desenvolver 190 cv, a potência é transmitida ao eixo dianteiro através de uma caixa automática de oito velocidades.

Em termos de desempenho, será capaz de chegar aos 100 km/hora em 7,3 segundos e atingir uma velocidade máxima de 231 km/hora.

Nesta renovação de motorizações não fica de fora o BMW 318i, com as versões berlina e carrinha a ganharem um bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, permitindo fazer 8,4 segundos dos 0 aos 100 km/hora e atingir 223 km/hora de velocidade de ponta.

Quanto aos modelos das séries 7 e 8, assim como os X5, X6 e X7, irão ser actualizados com novas combinações de equipamentos e revestimentos interiores.

Todas as alterações serão efectivas nesta Primavera, com a BMW a sublinhar que 40 dos seus modelos já cumprem o futuro padrão de emissões poluentes Euro 6d.

