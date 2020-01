Audi reforça oferta 'diesel' com S6 e S7

São os três modelos a gasóleo mild hybrid mais recentes da Audi para o mercado nacional e já podem ser encomendados.

Desportivos, potentes e elegantes, como sublinha a marca germânica, os novos S6 Limousine, S6 Avant e S7 Sportback estão equipados com compressor eléctrico.

Significa que a agilidade e o desempenho dos motores V6 TDI de 3.0 litros estão agora mais reforçados, principalmente nos percursos mais longos.

Visual marcante na estrada

Ambas as versões S6 distinguem-se pelas suas linhas marcadamente desportivas, como é apanágio do símbolo 'S'.

As caixas dos espelhos retrovisores laterais estão pintadas em tom de alumínio, enquanto a grelha singleframe e entradas de ar laterais reforçam o seu estilo agressivo.

Atrás, destacam-se as quatro saídas de escape integradas num difusor especialmente concebido para maior efeito visual. De série, integram jantes em liga leve de 20 polegadas, sendo propostas como opção um jogo de 21 polegadas.

Todavia, nenhuma das variantes perdeu o seu "espírito" familiar: o Audi A6 Avant oferece uma bagageira generosa, com 565 litros de capacidade, que pode subir até aos 1680 litros com os bancos traseiros rebatidos.

O Audi S7 Sportback, como a própria designação revela, combina um design elegante ao carácter desportivo intrínseco, reforçando a sua estética coupé. Embora menos espaçoso, o porta-bagagens apresenta ainda uns generosos 525 litros de capacidade.

Interior dinâmico e tecnológico

Seria uma surpresa se assim não fosse, mas a dinâmica desportiva conferidas pelas linhas dos três modelos prolonga-se pelo habitáculo adentro mal se abrem as portas.

Nos S6, os bancos desportivos são de série, com a sigla 'S' incrustada, estando disponíveis diferentes pacotes opcionais de personalização de revestimento e inserções decorativas

Uma certeza é que todos os ocupantes, incluindo os que se sentam nos bancos traseiros, desfrutam de um amplo espaço para as pernas.

Já o S7 Sportback ganha outras valências como as soleiras das portas iluminadas e o volante desportivo multifunções de três raios em couro, podendo optar-se por outras combinações.

O Audi Virtual Cockpit e o sistema de infotainment MMI Navegação Plus, com MMI Touch Response, fazem parte do equipamento de série, com o ecrã superior a permitir controlar as funções de informação e entretenimento.

O MMI Navegação Plus é compatível com o padrão de comunicações móveis avançadas LTE e oferece vários serviços do Audi Connect a bordo, como a visualização de mapas do Google Earth e informações de trânsito em tempo real.

Estão ainda disponíveis, como opção, a chave digital por telemóvel através do Audi Connect Key e o Audi Phone Box, entre outras soluções tecnológicas.

Agilidade e potência

A tecnologia mild hybrid, que os propulsores V6 TDI de 3.0 litros integram pela primeira vez, utiliza um sistema eléctrico primário de 48 volts, com o regenerador a conseguir recuperar e armazenar a energia despendida, para usá-la noutras funções.

Além de o sistema start-stop do motor poder ser usado a uma velocidade abaixo dos 22 km/hora, permite que entre em acção o sistema "roda livre" sempre que o condutor deixar de acelerar entre os 55 e os 160 km/hora.

O motor é desligado durante 40 segundos, conseguindo-se uma redução no consumo de combustível que pode ir até aos 0,4 litros por cada 100 quilómetros.

Nas desacelerações, o sistema recupera até 8 kW de energia, correspondentes a 11 cv, e usá-la para alimentar a bateria.

Ao mesmo tempo, o compressor accionado por um motor eléctrico, complementa o turbo-compressor logo no momento de arranque, assim como nos regimes mais baixos.

Esta tecnologia permitiu um aumento de potência do V6 TDI para os 349 cv e um binário de 700 Nm, disponível sempre entre as 2500 e as 3100 rpm.

A força motriz é transmitida ao solo através de uma caixa automática tiptronic de oito velocidades. A transmissão trabalha sempre conjugada com o sistema de tracção permanente quattro, com diferencial autoblocante central, distribuindo o binário pelos dois eixos numa proporção 60:40.

Os consumos saem beneficiados com as capacidades oferecidas pela tecnologia ‘mild hybrid’, oscilando entre os 7,8 e os 7,9 litros por cada centena de quilómetros percorridos em ciclo misto segundo a norma WLTP, e com as emissões poluentes a variarem entre os 203 e os 206 g/km.

Sentir o prazer da condução

Direcção progressiva e suspensão desportiva S com controlo de amortecimento, permitindo diminuir a altura ao solo em 20 mm nos Audi S6 Limousine e Avant, e em 10 mm no Audi S7 Sportback, são de série. Estão disponíveis outros elementos opcionais específicos, como o eixo traseiro direccional com controlo dinâmico de direcção.

O sistema de travagem que equipa os três modelos integram travões de seis êmbolos para cada disco em aço. Em opção, podem ser substituídos por travões em cerâmica, também com maxilas de seis êmbolos.

Na assistência em viagem, destacam-se os sensores de radar, câmaras a 360° e sensores de ultra-sons, com os dados recolhidos a serem transmitidos à unidade de controlo central para um auxílio mais eficaz à condução.

Particularmente eficaz é o sistema pre sense basic, concebido para apertar preventivamente os cintos de segurança em situações críticas, e o assistente opcional de visão nocturna, para atenuar más condições de visibilidade.

As encomendas para os três modelos já estão abertas, com preços a partir dos 109.010 euros para o Audi S6 Limousine, e dos 111.920 euros para o Audi S6 Avant.

O Audi S7 Sportback arranca nos 116.510 euros, não estando incluídos, para qualquer um deles, a pintura metalizada e as despesas administrativas.

