Já pode deitar as mãos ao volante do Aston Martin DBX707 que tem brilhado no Mundial de Fórmula 1 como carro médico oficial.

AMR23 Edition: Aston Martin DBX707 especial celebra sucesso na F1

Baptizado como AMR23 Edition, o SUV mais potente da marca britânica está decorado com a pintura de "guerra" Podium Green que cobre os monolugares AMR23 F1 em que correm Fernando Alonso e Lance Stroll.

A personalização imprimida pela divisão Q prossegue nas pinças de travão pintadas em Racing Green e nos detalhes em verde lima que decoram o divisor frontal, as saias laterais e o difusor traseiro.

O novo visual consegue dar ainda mais "músculo" ao DBX707 AMR23 Edition, patenteado no pára-choques, nas cavas das rodas e nas jantes com acabamento em preto.

O tom agressivo mantém-se atrás, realçadas pelas saídas duplas do escape e pela asa traseira superior, a fazer par com a integrada na porta da bagageira.

A "homenagem" aos bons resultados conseguidos na pista pela Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team prossegue no interior mas com um impacto visual bem mais forte do que nos cockpits dos monolugares.

O habitáculo mantém o mesmo esquema de cores mas agora com revestimentos Inspire Sport Duotone Onyx Black e Eifel Green com pespontos em verde lima, a que se somam a fibra de carbono e o cetim escuro.

A base motriz, assim como as afinações do chassis, mantêm-se em relação ao modelo original, o que significa que o bloco V8 biturbo de 4.0 litros debita 707 cv e 900 Nm.

Combinado com uma caixa automática de nove relações, acelera até aos 100 km/hora em 3,3 segundos, com a velocidade máxima a ser estabelecida nos 310 km/hora.

