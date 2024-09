Alpine estreia A390_β no salão automóvel de Paris

Há mais uma novidade agendada para o salão automóvel de Paris que acontece de 14 a 20 de Outubro mas ainda apenas como show car.

Três dias antes, no entanto, a Alpine revela o A390_β, a partir do qual "nascerá" o futuro fastback desportivo do qual já se conhece o perfil no aperitivo fotográfico que já foi avançado.

O novo modelo irá juntar-se à Dream Garage 100% eléctrica da insígnia francesa, do qual já faz parte o A290, e cuja produção começará em Dieppe em 2025.

Ao contrário do hot hatchback, será uma proposta de cariz mais familiar mas com uma personalidade bem vincada na estrada.

Com cerca de 4,50 metros de comprimento, terá como base a plataforma técnica CMF-EV em que é montado o Renault Scénic E-Tech Electric mas com uma potência bem superior aos 220 cv do SUV.

A Alpine terá ainda em destaque o Alpenglow Hy6, equipado com o novo motor de seis cilindros alimentado a hidrogénio, assim como o A290 e novos exemplos de personalizações do A110.

