Actualizado: Toyota GR Supra ainda mais apetecível!

Já sabido, mas agora confirmado: o potente desportivo GR Supra da Toyota ganhou agora o novo motor turbo 2.0 litros de quatro cilindros em linha da BMW.

A caixa automática ZF de oito relações transmite às rodas traseiras 258 cv de potência e 400 Nm de binário, permitindo-lhe fazer 5,2 segundos dos 0 aos 100 km/hora e bater os 250 km/hora de velocidade de ponta.

Como foi assegurado pela própria Toyota, o GR Supra 2.0 assume-se como um desportivo mais eficiente devido à redução de peso do motor – são menos 100 quilos! – em relação aos 1.542 quilos que pesa o propulsor instalado na versão de 3.0 litros.

Sendo mais leve, o modelo mais "fraco" da gama viu igualmente diminuir o tamanho dos rotores de travão seguros por uma única pinça de pistão em vez das quatro originais. Nesta versão foram também dispensados o diferencial activo e a suspensão adaptativa de que dispõe o modelo mais potente.

Agora, para quem gosta mesmo de domar o mais feroz dos GR Supra, o construtor nipónico afinou-lhe o chassis e incrementou-lhe maior potência.

Como no seu "irmão" BMW Z4 M40i, o motor turbo de 3.0 litros de seis cilindros oferece um "puxanço" de 387 cv e 499 Nm de binário máximos em relação à edição lançada no ano passado. Os 48 cv e 4 Nm "a mais" atiram o Toyota GR Supra 3.0 Premium para os quatro segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Para um melhor desempenho em estrada, sem maiores "sustos" dos que os necessários, o desportivo viu aumentar a resistência ao rolamento e a estabilidade em curva, com ajustamentos no sistema de suspensão.

O pequeno bólide ganhou também maior estabilidade nas transições rápidas, nomeadamente em curva. Para conseguir esses atributos, foi necessário reprograma a direcção hidráulica (EPS), a suspensão adaptativa variável adaptativa (AVS), o controle de estabilidade do veículo (VSC) e o diferencial activo.

Entretanto, para aqueles que querem um modelo mesmo exclusivo, podem optar pelo novo GR Supra A91 Edition, que substitui o Launch Edition revelado em 2020.

Limitado a mil exemplares, esta versão equipada com o motor mais potente é proposta nas cores Nocturnal ou Refraction. Incluído nesta "oferta" está a asa traseira em fibra de carbono negro e jantes de liga leve em preto.

Além disso, possui gráficos específicos gravados no pilar C e espelhos laterais revestidos em fibra de carbono. As pinças dos travões dianteiros são pintadas a vermelho, com a insígnia Toyota Supra em destaque. Dentro do habitáculo ressalta o interior em preto com acabamentos em pele Alcantara contrastada a azul.

De série em todas as versões é proposta em ecrã de infoentretenimento de 8,8 polegadas sendo opcionais o pacote de tecnologia e segurança, e, apenas para as versões 3.0 Premium e A91 Edition, o pacote de assistência à condução.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?