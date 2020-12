Volkswagen Caddy maior e mais versátil a partir de 17.273 euros

Maior, mais prático e mais versátil: eis o novo Volkswagen Caddy, já disponível para encomenda com um preço-base de 17.273 euros (sem impostos) no nível de equipamento Caddy, existindo ainda as variantes Life e Style.

Já na sua quinta geração, o comercial proposto nas versões Cargo e na familiar MPV, com capacidade até sete ocupantes, assenta na plataforma transversal modular MQB, permitindo estender a distância entre eixos, de 2.682 para 2.755 mm.

Disponível com uma motorização 2.0 TDI com dois conversores catalíticos e potências de 75 e 122 cv, aliadas a uma caixa manual de seis velocidades, é o primeiro veículo do seu segmento a propor uma condução autónoma de nível 2.

A complementar a oferta está o bloco a gasolina TSI, com 116 cv de potência, e o motor TGI a gás natural comprimido.

A equipar o Caddy estão tecnologias de vanguarda na sua classe, como os novos sistemas de assistência ao condutor, e de infoentretenimento que o convertem num "telemóvel sobre rodas".

A versão longa Caddy Maxi oferece espaço suficiente para transportar até duas euro-paletes, que tanto podem ser carregadas no sentido transversal/traseiro a nível central, ou no sentido transversal/traseiro longitudinal.

Já o Caddy Cargo oferece 3.100 litros de espaço de carga útil, sendo de 3.700 m3 na versão longa.

Por sua vez, a largura máxima é de 1.230 mm e a largura das portas deslizantes passou a ser de 840 mm, quando a versão anterior era de 701 mm.





O comprimento máximo do espaço de carga, por seu lado, é de 1797 mm, que cresce para 2.150 mm na variante Cargo Maxi.

Cinco dos 19 sistemas de assistência ao condutor que equipam o Caddy são novos, com os restantes a serem amplamente actualizados e expandidos.

Um dos novos sistemas incluídos é o Travel Assist, facilitando a condução numa faixa mais alargada de velocidades de circulação, combinado com o novo volante multifunções com sensores capacitivos.





Além disso, o novo Caddy passa a contar com o Trailer Assist, no apoio às manobras com reboque em marcha-atrás, como já acontece nos modelos Crafter e Transporter.

Apenas disponível em opção, o Side Assist com Rear Traffic Alert ajuda o condutor a manter o veículo na faixa de rodagem, enquanto sensores de radar monitorizam a área traseira o ângulo morto.

Em caso de emergência, o sistema consegue travar o automóvel, evitando a colisão ou minimizando a gravidade do impacto.





A arquitectura do painel de instrumentos foi completamente redesenhada, com as interfaces interactivas para o condutor e passageiro do banco dianteiro, formadas pelo novo cockpit digital e pelos sistemas de infoentretenimento com ecrãs tácteis de de 6,5, 8,25 e dez polegadas.

