Toyota tem nova identidade visual

A Toyota reformulou a sua identidade visual com uma restilização do logotipo e da letra símbolo do construtor japonês.

As mudanças assinalam a entrada da marca numa nova era, ao passar de uma empresa de produção de automóveis para uma empresa de mobilidade.

Caracterizada pela sua simplicidade, a nova identidade visual está apoiada em quatro ideias-chave: imagem vanguardista; vocacionada para o ‘mobile? (acesso através do telemóvel); de topo, uma vez que projecta uma imagem de alta qualidade; e ultra consistente em todas as unidades de negócios e submarcas.

O novo logotipo passa a ter um visual simples a duas dimensões, deixando de estar associado à palavra Toyota, comunicando simplicidade, transparência e modernidade.

Com a reformulação do logotipo, serão também alterados alguns nomes das diferentes áreas de negócios.

O programa de viaturas usadas Toyota Plus, que passa agora a ser designado Toyota Usados de Confiança, é uma das alterações mais visíveis.

