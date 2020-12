Já chegou ao mercado americano, a começar pela Califórnia, e tem um preço-base de 40.442 euros.





Toyota Mirai: coupé a hidrogénio já se vende na Califórnia

O coupé japonês de tracção traseira ganha novos argumentos nesta segunda geração ao apresentar um novo grupo de células de combustível, mais pequeno e mais leve do que o seu antecessor.

Equipado com três depósitos para armazenar o hidrogénio, compreende ainda uma bateria de iões de lítio de 1,24 kWh e um motor eléctrico com 182 cv de potência e 300 Nm de binário máximos.

Esta configuração permite ao Toyota Mirai acelera aos 100 km/hora em menos de dez segundos e oferecer uma autonomia até 647 quilómetros.

Em termos estéticos e tecnológicos, o coupé passa a incluir de série grupos ópticos LED e jantes em alumínio de 19 polegadas.

Dentro do habitáculo, o condutor é recebido por um painel de instrumentos digital de oito polegadas e um ecrã táctil de infoentretenimento de 12,3 polegadas, compatível com Android Auto, Apple CarPlay e Amazon Alexa.

Volante com inclinação telescópica, controlo de temperatura automático, bancos dianteiros aquecidos, carregador de telemóveis sem fios e espelho retrovisor com escurecimento automático são outros destaques incluídos no modelo.

Outras subtilezas compreendem ainda assistência inteligente de estacionamento com travagem automatizada, apoiada por uma câmara panorâmica.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?