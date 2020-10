Papa Francisco tem novo papamóvel: um Toyota Mirai a hidrogénio

É mais um papamóvel a juntar à colecção do Vaticano e bem amigo do ambiente: o Papa Francisco recebeu na última semana um Toyota Mirai eléctrico, movido a hidrogénio, oferecido pela Conferência dos Bispos Católicos do Japão.

O modelo é um dos dois Toyota Mirai especiais produzidos pelo construtor nipónico para transportar o sumo pontífice durante a sua visita ao Japão em Novembro do ano passado.

Com 5.100 mm de comprimento por 2.700 mm de altura, já a contar com a "caixa de segurança", o papamóvel permite ao Papa Francisco ficar de pé e ser visto pelos fiéis.

A cerimónia de entrega, que aconteceu na residência do Papa na Cidade do Vaticano, contou com a presença de Miguel Fonseca, vice-presidente da Toyota Motor Europe, e Mauro Caruccio, presidente da Toyota Motor Italia.

Estiveram igualmente presentes o padre Domenico Makoto Wada, em representação da Conferência dos Bispos Católicos do Japão, e Seiji Okada, embaixador do Japão na Santa Sé.

Equipado com uma pilha de combustível, o papamóvel agora oferecido baseia-se na primeira geração do Mirai lançado em 2014 no mercado.

Com uma capacidade para 122 litros de hidrogénio, distribuídos por dois depósitos, o Toyota Mirai pode ser abastecido em três minutos para uma autonomia em redor dos 500 quilómetros, emitindo apenas água para a atmosfera.

A frota papamóvel do Vaticano tem sido enriquecida com os modelos mais originais. Entre eles contam-se o Fiat Panda, o Mercedes Classe G e o Seat Marbella, sem esquecer o nosso UMM, sem esquecer os mais recentes Dacia Duster e Lamborghini Huracán.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?