Tesla já tem rival: Lucid Air com autonomia até 832 quilómetros

Promete ser uma das grandes novidades para o segundo trimestre do próximo ano no mundo dos "eléctricos", e um concorrente directo (e de peso) aos Tesla de Elon Musk.





Quatro anos após a apresentação do protótipo , eis que surge o Lucid Air já na sua fase de produção

A berlina 100% eléctrica traz consigo tecnologias líderes na sua classe, linhas estilísticas atraentes e quatro variantes para ir ao encontro de todas as carteiras.

Prestações e autonomia entusiasmantes

O Lucid Air guarda sobre o chassis uma bateria de 113 kWh ligada a dois motores eléctricos capazes de oferecem até 1.080 cv de potência.

As acelerações prometem, por isso. Na Air Dream Edition, que é também o topo de gama, é capaz de fazer: menos de três segundos dos 0 aos 100 km/hora e 9,9 segundos para fazer 400 metros a 231 km/hora.

Mesmo assim, os engenheiros do construtor americano acharam por bem limitar a 270 km/hora a velocidade máxima da berlina.

As versões menos potentes e equipadas – Air, Air Touring e Air Grand Touring – também oferecem prestações entusiasmantes.





Os dois motores do Lucid Air Grand Touring, por exemplo, dão uma potência de 811 cv que lhe permitem chegar aos 100 km/hora umas décimas acima dos três segundos e bater os mesmos 400 metros, a 214 km/hora, em 10,8 segundos.

É a sua autonomia eléctrica, no entanto, que entusiasma, com o Air Grand Touring a oferecer 832 quilómetros com uma única carga, desde que equipado com as jantes de liga leve AeroRange e pneus específicos para as calçar.





O Air Dream Edition, por exemplo, consegue rolar 748 quilómetros com a mesma carga e as mesmas jantes mas, se equipado com as rodas de 19 polegadas, a autonomia sobe até aos 810 quilómetros.

Já a variante Air Touring, com 629 cv de potência, faz 3,5 segundos dos 0 aos 100 km/hora e tem uma autonomia de 653 quilómetros, desde que equipada com jantes AeroRange de 19 polegadas.





De fora destas contas fica o Lucid Air, que fará a entrada na gama, mas todas as suas especificações técnicas estão ainda por anunciar.

Será também o último modelo a ser colocado no mercado, previsto apenas para 2022.

O dilema que se coloca a qualquer condutor quando a bateria está prestes a esgotar tem no Lucid Air uma lufada de ar fresco.

Todos os modelos demoram apenas 20 minutos a carregar para obter uma autonomia de 482 quilómetros, desde que feito num posto de carregamento rápido.



Interior espaçoso e minimalista

Feitas as apresentações das especificações técnicas do Lucid Air, é tempo de dar uma vista de olhos ao habitáculo.





E, sem dúvida, que as surpresas continuam ao apreciar-se um interior espaçoso e futurista, maximizando o espaço e as capacidades do motor.

O Lucid Air apresenta um painel de instrumentos encurvado de 34 polegadas com um ecrã aparentemente flutuante.

As funções principais são operadas através de um ecrã de infoentretenimento de alta definição que a marca apelida de 'Painel do Piloto', podendo ser escondido no tablier quando não é usado.





Esta tela pode ser escondida no painel quando não estiver em uso, revelando um grande cubículo de armazenamento.

Assumindo-se como um carro de família, o Lucid Air oferece assentos traseiros para três adultos na parte traseira, embora esteja prevista uma versão com dois bancos de executivos que podem ser reclinados até 55 graus.

O Amazon Alexa foi sistema escolhido pela Lucid para o modelo, com actualizações online.

Quanto aos sistemas de apoio à condução, destaca-se o DreamDrive, equipado com 32 sensores, incluindo o Lidar de alta definição ligado à aplicação de navegação HD, capaz de oferecer funcionalidades de assistência de Nível 2 e Nível 3.





Os preços anunciados pela marca para o mercado americano, sem incentivos estatais, prometem rivalizar com os concorrentes mais directos.

Enquanto a versão base Air poderá custar menos de 80 mil dólares (67.500 euros), o Air Touring será proposto por 95 mil dólares (cerca de 80.200 euros).

As versões mais poderosas – Air Grand Touring e Air Dream Edition – apresentam preços de 139 mil (117.325 euros) e 169 mil dólares (162.647 euros), respectivamente.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?