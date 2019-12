Tesla Cybertruck e Cyberquad são estrelas no novo clip de Travis Scott

A nova Tesla Cybertruck e a Moto 4 Cyberquad saltaram para as bocas do mundo desde que foram apresentadas e já chegaram ao mundo da música, pela mão do rapper Travis Scott.

No videoclip da música "Gang Gang" é possível ter uma melhor noção do espaço e do volume destes dois modelos, já que por diversas ocasiões alguns dos elementos dos "Jackboys" surgem a cantar em cima da caixa de carga da Cybertruck.

Elon Musk já tinha sido visto junto de Travis Scott esta semana, que ainda aparece no vídeo a usar o lança chamas da outra empresa do empresário sul-africano, a The Boring Company.