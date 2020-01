Tem 1,35 milhões de euros para gastar? Porsche 918 Spyder Weissach está à venda no eBay

É daqueles aficionados que perde a cabeça quando vê um Porsche a acelerar por si? E como é que reage se for uma edição exclusiva que só alguns eleitos podem guardar na garagem?

Pois no eBay está à venda um Porsche 918 Spyder de 2015 por pouco mais de 1,35 milhões de euros. Assustado com o preço? Então deixe-nos explicar de que versão se trata.

O super desportivo em questão é uma variante especial preparada pela Weissach e "pintado" com as cores da Martini. Apenas um dono teve o prazer de guiá-lo, mesmo assim, nem andou muito: o velocímetro tem marcado menos de 5 mil quilómetros!

Mesmo assim, o ex-proprietário do super carro, que a Atlantis Motor Group de Palm Beach, Florida, pôs agora à venda no portal de leilões, quis ter nas mãos um Porsche 918 Spyder que se distinguisse na estrada.

A preparadora canadiana retirou 41 quilos ao peso total do desportivo ao substituir as "sapatas" originais por jantes de magnésio, complementadas por rolamentos e travões cerâmicos, e parafusos em titânio no chassis.

O revestimento, em preto fosco com a insígnia da marca italiana de bebidas espirituosas, foi aplicado de origem. A estética é completada com um habitáculo onde sobressaem as combinações em preto e prateado.

Sob o capô traseiro está um V8 naturalmente aspirado de 4.6 litros, complementado por dois motores eléctricos, para pôr 887 cv de potência e 1280 Nm de binário nas quatro rodas motrizes.

É claro que o stand que colocou este Porsche 918 Spyder Weissach à venda não quer perder dinheiro. Pelo contrário, quer ganhar mais de 480 mil euros já que, originalmente, o modelo foi vendido por um preço-base de 873 mil euros!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?