Taça do Mundo WTCR em Vila Real passa em directo na CMTV

Vila Real volta a receber este fim-de-semana os bólides do WTCR para a quinta etapa da taça do mundo de carros de turismo, após dois anos de interregno forçado.

O encontro está marcado para este domingo e os amantes do desporto automóvel poderão acompanhar a prova em directo na CMTV, às 12h45 e às 17h50.

Espera-se que Tiago Monteiro, a correr pela Liqui Moly Team com o Honda Civic Type R TCR, seja um dos protagonistas das duas corridas, senão mesmo o vencedor.

Não será uma tarefa fácil, ao ter apenas 12 pontos contabilizados nas primeiras três jornadas duplas da taça do mundo da especialidade, já que a ronda alemã foi cancelada por motivos de segurança.

Tem sido a temporada mais difícil da sua carreira, com as dificuldades de afinação do seu carro a traduzirem-se no 16.º lugar do campeonato entre os 17 pilotos que já pontuaram.

"Sabemos que será difícil mas como a pista é tão desafiante, tudo é possível", frisou o piloto portuense na conferência de imprensa oficial de lançamento da prova lusa.

Lembrou a última vez que disputou e venceu a prova trasmontana em 2019, tal como dois anos antes, mas ganhar a actual edição não será fácil.



"Da última vez também não esperava vencer aqui", disse o volante da Liqui Moly Team. "Queremos dar um bom espectáculo, independentemente do que aconteça".

Miguel Oliveira presente

Estreia absoluta é a participação de Miguel Oliveira ao volante de um Hyundai i30 N TCR nesta etapa do campeonato nacional de velocidade.

O piloto da KTM no Mundial de MotoGP decidiu trocar as duas pelas quatro rodas numa experiência inédita totalmente inédita para ele.

Será uma corrida em família para o piloto da ktm no mundial de motogp, que terá a companhia do pai aos comandos do bólide.

"Para quem tem a adrenalina no sangue, não posso dizer que vou passear, mas sim dar o meu máximo", assumiu o embaixador da Hyundai Portugal.



Circuito desafiante

Criado há 80 anos por um grupo de entusiastas de automóveis, o circuito de Vila Real é uma das pistas mais desafiantes da Taça do Mundo WTCR.

São 16 curvas à direita e 12 à esquerda que colocam à prova a destreza e a resistência de máquinas e pilotos.

Nos 4,6 quilómetros do circuito, os carros aceleram até aos 200 km/hora, para depois serem obrigados a travar com força em cada curva.

E é nesses momentos que as emoções das milhares de pessoas que assistem à prova se soltam, vibrantes com a audácia dos pilotos.

Foi em 2015 que o campeonato do mundo de carros de turismo se estreou na cidade trasmontana, para dois anos mais tarde Tiago Monteiro vencer a prova.

Em 2019, o piloto português voltou a vencer a corrida naquele que foi o último momento alto do circuito de Vila Real, já que a pandemia da Covid-19 obrigou à interrupção do mundial de WTCR durante dois anos.

Será um fim-de-semana repleto de brilho, magia e muita emoção para os apaixonados do desporto automóvel.

E, para todos aqueles que não podem estar em Vila Real, no domingo a CMTV leva-lhes até casa todas as peripécias das duas corridas.

A primeira ligação em directo, para a prova inaugural, acontece às 12h45, com a segunda a acontecer às 16h50 para acompanhar a segunda corrida do dia.

