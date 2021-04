Cinco anos após chegar ao mercado, o Skoda Kodiaq foi actualizado, aproximando a estética à dos modelos mais recentes da marca checa.





Skoda Kodiaq renovou-se; RS ganhou motor a gasolina de 245 cv

A renovação passou ainda por mais equipamentos e tecnologias, e por um novo motor para o topo de gama RS.

Exterior e interior retocados

Em termos de dimensões, não há quaisquer alterações no SUV, mantendo a capacidade de acomodar até sete pessoas.

Em termos estilísticos, as principais mudanças revelam-se nos pára-choques e na grelha do motor, que agora é mais vertical.

À frente, os faróis LED são mais estreitos, sendo dada a opção de ópticas LED Matrix, e as luzes de nevoeiro.

Atrás, destacam-se os novos difusor e luzes traseiras, assim como um spoiler mais pronunciado e as novas jantes em liga leve de 17 a 20 polegadas.

Olhando para o interior, não se notam grandes mudanças, para além do painel de instrumentos, que é agora de 10,25 polegadas e admite até quatro configurações.

Ao centro do tabliê está o ecrã táctil de infoentretenimento de oito polegadas, que pode ser de 9,2 polegadas em opção.





Compatível com Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink, admite a integração do telemóvel e o software e o sistema de navegação pode ser remotamente actualizado

Novo motor para desportivo RS

Quanto às motorizações, o Skoda Kodiaq conta agora com os motores Evo a gasolina e gasóleo que equipam outros modelos do grupo Volkswagen.

A entrada na gama faz-se com o bloco a gasolina 1.5 TSI de 150 cv, com tracção dianteira e caixa manual de seis velocidades ou automática DSG de sete relações de dupla embraiagem.





Segue-se o motor TSI de 2.0 litros, com potências de 190 e 245 cv, alinhado com uma transmissão automática DSG de sete velocidades e tracção às quatro rodas.

No campo do gasóleo, é proposto o motor 2.0 TDI de 200 cv, com tracção integral e transmissão automática DSG de sete relações, com a variante de 150 cv a dispor também de tracção dianteira.

A principal novidade está no topo de gama Kodiaq RS, que substitui o diesel biturbo pelo motor a gasolina TSI de 2.0 litros com 245 cv.









O propulsor está associado à caixa automática DSG de sete relações e dispõe de tracção integral.



A imagem da versão desportiva também foi renovada, destacando-se o difusor traseiro, os escapes duplos cromados e o novo pára-choques dianteiro, rematado com um jogo de jantes em liga leve de 20 polegadas com um novo desenho.

O Skoda Kodiaq deverá chegar em Julho aos concessionários europeus, desconhecendo-se a data de entrada no mercado nacional e por que preços.

