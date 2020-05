O Skoda Enyaq iV será o primeiro automóvel eléctrico de raíz da fabricante chega do Grupo VW e, quando apresentado, será o modelos mais potente de sempre da marca.

Com data de lançamento marcada para este ano, o Enyaq iV já se deixou ver, ainda que sob uma forte camuflagem verde que não nos deixa ver a aparência final. Contudo, estas imagens já nos deixam com uma ideia daquilo que serão as proporções de um modelo que assenta na mesma plataforma do Volkswagen ID.3, denominada MEB.

Enyaq iV. O Skoda mais potente de sempre é um SUV eléctrico

Com 4648 mm de comprimento e uma distância entre-eixos de 2765 mm, o Enyaq iV terá uma bagageira com 585 litros, o que o coloca entre os "irmãos" Karoq e Kodiaq.

Mas se a imagem continua no segredo dos deuses, o mesmo não se pode dizer das especificações técnicas, que já foram reveladas para Skoda. Em primeiro lugar, importa dizer que o Enyaq iV vai ser lançado em cinco variantes diferentes: Enyaq iV 50, Enyaq iV 60 e Enyaq iV 80, as três com um motor associado às rodas traseiras (desde 1990 que a Skoda não tinha um modelo de tracção traseira), e Enyaq iV 80x e o Enyaq iV vRS, as duas com um motor eléctrico na traseira e outro na dianteira, para tracção às quatro rodas.

As designações com números - 50, 60 e 80 - estão directamente associadas à capacidade aproximada das baterias de cada versão. O Enyaq iV 50 conta com uma bateria de 55 kWh (52 kWh de capacidade útil) que alimenta um propulsor eléctrico com 109 kW de potência, o equivalente a 148 cv, para uma autonomia a rondar os 340 km.

Já o Enyaq iV 60 estará equipado com uma bateria com 62 kWh (58 kWh úteis) de capacidade que surge associada a um motor com 132 kW de potência (179 cv), para uma autonomia total de 390 km.

Quanto ao Enyaq iV 80, o mais potente dos tracção traseira, conta com uma bateria com 82 kWh (77 kWh úteis) e um motor com 150 kW de potência, o equivalente a 204 cv. Nesta versão a autonomia total está fixada nos 500 km.

O eléctrico Skoda Enyaq iV poderá ser carregado numa tomada doméstica de 2,3 kW, numa wallbox de 11 kW (um ciclo completo de carga demora entre 6 e 8 horas) e, por fim, num posto de carregamento rápido de 125 kW, onde será possível passar dos 10% aos 80% da capacidade da bateria em apenas 40 minutos.