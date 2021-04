Chega em Maio aos concessionários nacionais o "eléctrico" Skoda Enyaq iV, com um preço de entrada na gama a partir dos 35.813 euros.





Enyaq iV chega em Maio: saiba os preços do SUV 'eléctrico' da Skoda

Primeiro modelo da marca checa construído sobre a plataforma modular MEB, o SUV apresenta-se com três baterias de diferentes capacidades, três níveis de potência, e tracção traseira ou integral.

A autonomia, segundo o ciclo WLTP, varia entre 355 e 537 quilómetros, de acordo com capacidade da bateria de iões de lítio.

As baterias têm uma capacidade de carregamento rápido até 125 kW, com a de 82 kWh a poder ser carregada até 80% em 38 minutos nos postos DC.

Três níveis de potência

Para o nosso país, nesta primeira fase de lançamento, o Skoda Enyaq iV é proposto com um motor eléctrico a dar tracção às rodas traseiras.

Os três níveis de potência disponíveis consistem em 109 kW (148 cv) e 220 Nm com a bateria de 55 kWh, 132 kW (180 cv) e 310 Nm com a de 62 kWh, e 150 kW (204 cv) e 310 Nm com a de 82 kWh.

Numa fase posterior, o Enyaq iV será enriquecido com tracção integral para as versões 80x iV e RS iV, respectivamente, com potências de 195 kW (265 cv) e 425 Nm, e 225 kW (306 cv) e 460 Nm.





A velocidade máxima está limitada a 160 km/hora para todas as versões, exceptuando-se apenas o Enyaq RS iV, capaz de acelerar até aos 180 km/hora.

O SUV está preparado para rebocar atrelados com pesos até 1400 quilos e 8% de declive, ou 1200 quilos com uma inclinação de 12%.

Estética apelativa

A linguagem estilística do Skoda Enyaq iV reforça o dinamismo do SUV, caracterizado pelas suas proporções positivas e o espaço a bordo, em tudo semelhante ao Skoda Kodiaq.

A nível estético, sublinha-se a enorme grelha frontal sobre um pára-choques francamente desportivo. Em opção, pode ser iluminada com tecnologia Crystal Face, com função animada de Coming/Leaving Home, e adornada com faróis Matrix LED, com os farolins e os "piscas" dinâmicos em LED.





A bordo saltam à vista as novas soluções Design Selections, que substituem os níveis clássicos de acabamentos. Os materiais naturais, processados e reciclados definem novos padrões para o interior, facilitando a personalização do SUV.

À frente destaca-se o ecrã central de 13 polegadas, que é maior do que em qualquer outro modelo da marca.

E, em termos de segurança, os novos sistemas de assistência incluem o Travel Assist, agora com mais funções, incluindo o estacionamento remoto e telecomandado.

O Skoda Enyaq iV dispõe de seis modos de condução – Eco-, Eco, Conforto, Normal, Desportivo e Individual – para o condutor controlar as acelerações, o binário disponível, a velocidade máxima e a intensidade do ar condicionado.





Disponíveis estão igualmente três tripos de wallbox para carregamentos domésticos AC até 11 kW, ou rápidos DC até 125 kW.

Saiba agora os preços do Skoda Enyaq iV para o mercado nacional, com as primeiras unidades a chegarem em Maio aos concessionários.

Enyaq iV 50 (55 kWh e 148 cv) – 35.813 euros

Enyaq iV 60 (62 kWh e 180 cv) – 39.840 euros

Enyaq iV 80 (82 kWh e 204 cv) – 46.440 euros

