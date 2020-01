Sabe que carro conduz o “patrão” da Bugatti?

Antes de chegar ao comando da Bugatti, Stephan Winkelmann esteve à frente da Lamborghini e da Audi Sport, sempre com "máquinas" muito exclusivas e radicais à disposição. Agora, enquanto CEO da Bugatti, a "oferta" é ainda mais selectiva, já que a marca que gere conta com um alinhamento verdadeiramente milionário: Chiron (Sport e Super Sport) e todas as suas derivações (Divo, Centodieci e La Voiture Noire).

Impressionantes? Sem dúvida! Mas será que são a melhor escolha para "carro de serviço" de um patrão? Nem por isso! Stephan Winkelmann partilha da mesma opinião e desloca-se diariamente num Porsche Panamera Sport Turismo.

A revelação foi feita em declarações aos britânicos da "Autocar", que também ficaram a saber que Stephan Winkelmann troca de carro uma vez por ano. Quer isto dizer que este Porsche Panamera Sport Turismo tem os dias contados, resta agora saber qual será a próxima escolha de Winkelmann.

Nesta mesma entrevista Winkelmann revelou ainda o seu gosto pelos modelos "RS" da Audi Sport, onde também já trabalhou, pelo que já há quem diga que o seu próximo carro de serviço pode mesmo ser a novíssima Audi RS6 Avant com um bloco V8 biturbo que produz 600 cv e 800 Nm.