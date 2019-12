Bugatti Chiron ganha 20 exemplares muito especiais em fibra de carbono

A Bugatti acaba de revelar duas edições muito exclusivas do Chiron inspiradas no Bugatti La Voiture Noire, um "one-off" de 11 milhões de euros (antes de impostos).

Denominados Noire Sportive e Noire Élégance, estes dois modelos serão limitados a apenas 20 exemplares, cada um com um preço base de 3 milhões de euros, antes de impostos.

Ambas as versões têm por base o Chiron Sport e isso fica notório na configuração de quatro saídas de escape. A edição Noire Élégance conta com um acabamento brilhante em fibra de carbono exposta e conta com uma grelha dianteira específica. Destacam-se ainda as novas pinças de travões pretas e o novo conjunto de jantes, bem como o acabamento em alumínio mate na assinatura lateral em "C" e nos espelhos retrovisores.

A versão Noire Sportive, por outro lado, afirma-se pelo acabamento exterior mate em fibra de carbono e pelos vários apontamentos exteriores em preto, visíveis ao nível da assinatura em "C" nas laterais, na grelha dianteira, no "splitter" dianteiro e nas jantes.

As entregas arrancam no segundo quarto do próximo ano e quem tiver um Bugatti Chiron Sport pode fazer um "upgrade" para este exterior e interior "Noir" por 100 mil euros.





