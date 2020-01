Já levaram a nova Audi RS6 Avant de 600 cv aos 300 km/h

A nova Audi RS6 Avant pode pesar mais de duas toneladas e ter espaço para levar toda a família, mas serão poucos os que não lhe reconhecem credenciais desportivas.

O V8 biturbo de 600 cv (e 800 NM) que está debaixo do capot faz da RS6 Avant uma das carrinhas mais radicais do mercado e no vídeo do canal "AutoTopNL" já tivemos um vislumbre daquilo que estes números representam.

Além do "ronco" fantástico, o vídeo abaixo permite-nos ver este "monstro" a acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,47 segundos e a chegar aos 300 km/h! Não acredita, então tem mesmo de ver este vídeo…