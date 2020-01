Sabe quantos Ferrari e Lamborghini se venderam em Portugal em 2019?

O mercado de ligeiros de passageiros em Portugal, em 2019, registou uma diminuição de 2% face a 2018, com o ano a acabar com 223.799 automóveis matriculados.





Ainda assim, e apesar desta queda, houve marcas a garantir "performances" muito positivas, e neste capítulo é impossível não olhar para duas das marcas mais caras e exclusivas do mercado: a Ferrari e a Lamborghini

A marca do "Cavallino Rampante" foi a 33ª mais vendida no nosso país em 2019, com 26 automóveis matriculados, número que representa uma variação positiva de 13%.





Recorde-se que em Portugal o modelo mais barato da Ferrari é o Portofino, que tem preços a começar nos 237.221 euros. No extremo oposto está o 812 Superfast , o mais caro do catálogo da marca de Maranello, com um preço base de 380.254 euros.

Quanto à grande rival da Ferrari, a Lamborghini, também registou um ano assinalável no nosso país, matriculando 19 automóveis, número que representa um aumento de 171,4% face a 2018.



Para isso muito contribuiu o Urus, o primeiro SUV da história da marca de Sant’Agata Bolognese, que em Portugal tem preços a começar nos 272.916 euros.



Quanto ao "touro" mais caro da ganadaria de Modena, o Aventador S Roadster tem preços a começar nos 509.530 euros.

Entre Ferrari e Lamborghini, foram 45 os automóveis novos matriculados em Portugal em 2019, um número muito interessante para a realidade do nosso mercado.



Mas não pense que estes foram os únicos "players" do segmento de luxo a vender automóveis novos no nosso país. A Bentley, por exemplo, acabou o ano de 2019 com 21 automóveis vendidos, alcançando uma variação positiva de 23,5%.



Já a Aston Martin foi uma das grandes decepções, registando uma variação negativa de 40% e somando apenas seis automóveis vendidos.



