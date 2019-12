É fã de Ayrton Senna? Há três McLaren Senna XP à venda para homenagear campeão brasileiro

É de deitarmos as mãos à cabeça e encontrarmos uma parede não demasiado rija para batermos forte com a testa por não sermos milionários.

Um concessionário californiano tem para venda três edições exclusivas do McLaren Senna XP, com especificações personalizadas que recordam três momentos ímpares da carreira do campeão brasileiro de Fórmula 1.

Ao contrário do que à primeira vista possa parecer, estes três híper carros não fazem parte das 500 unidades produzidas pelo construtor britânico.

Os McLaren Senna XP agora propostos para os milionários do nosso planeta são os protótipos usados nos testes de desenvolvimento da série.

Após os testes, a maioria destes híper carros foi reconstruída segundo as especificações dos clientes. Três deles foram agora encomendados pela subsidiária da marca de Beverly Hills à McLaren Special Operations (MSO).

Cada um dos modelos, que pode apreciar na nossa fotogaleria, tem uma carroçaria em fibra de carbono. As pinturas exclusivas combinam as cores dos grandes prémios de Fórmula 1 ganhos por Ayrton Senna, com as bandeiras pintadas à mão na asa traseira.

Mais de 780 horas de trabalho, por parte dos técnicos da MSO, foram necessárias para personalizar o interior de cada McLaren Senna XP, com acabamento em fibra de carbono brilhante colorido.

Outros detalhes incluem pinças de travão feitas sob medida, um volante com marcador especial, gravação personalizada no pedal do acelerador, apoios de cabeça bordados, e uma placa especial que indica a exclusividade de cada modelo.

O primeiro, baptizado de Master of Monaco, é uma homenagem às seis vitórias conseguidas por Ayrton Senna no circuito de Monte Carlo, cinco delas consecutivas, entre 1989 e 1993.

Lap of Gods celebra a épica vitória do ás brasileiro, em 1993, na pista de Donington Park, no Reino Unido. Sob chuva intensa, o piloto conseguiu subir do quinto lugar para a liderança do pelotão, logo na primeira volta.

Resta o bólide Home Victory, que homenageia a primeira vitória conseguida por Ayrton Senna no Brasil, em 1991.

Os propulsores que equipam estas três obras de arte são os mesmos criados para o McLaren Senna.

Trata-se do conhecido V8 biturbo de 4.0 litros, com 800 cv de potência e 800 Nm de binário. A velocidade de ponta é de "apenas" 340 km/hora, fazendo 2,8 segundos dos 0 aos 100 km/hora e 6,8 segundos dos 0 aos 200 km/hora.

O preço… Bom, o preço é uma agradável surpresa: cada um dos McLaren Senna XP custa somente 1.287.917 euros!

Nada de mais como tributo a um dos pilotos mais rápidos de que há memória na Fórmula 1. Para muitos, foi o melhor de todos…

