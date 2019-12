A próxima geração do Mazda MX-5 pode ser híbrida. Com o "cerco" das emissões a apertar cada vez mais, a marca nipónica já pensa no rumo que vai dar ao roadster mais vendido do mundo e ao desportivo mais vendido da Europa. Só nos seis primeiros meses do ano a Mazda vendeu 7745 unidades do MX-5 no Velho Continente.

Com estes números, a intenção da Mazda passa por continuar a apostar neste modelo, ainda que já pense em convertê-lo à electrificação. Mas é preciso alguma cautela, porque este sempre se destacou por ser um carro muito leve e como todos sabemos, as baterias são inimigas do peso.

"A leveza e o tamanho compacto são elementos essenciais no MX-5, pelo que se o electrificarmos teremos que nos assegurar que isso ajuda a manter um peso baixo para este carro", afirmou Ichiro Hirose, director do departamento de Investigação e Desenvolvimento da Mazda, em declarações à publicação britânica "Autocar".

Já Ikuo Maeda, membro da direcção de design da Mazda, considera imperativo ouvir o público antes de decidir qual o rumo a seguir: "A preferência dos que desfrutam da condução de um desportivo pode estar a mudar, pelo que devemos pensar em que direcção vai a sociedade", afirmou, deixando antever que poderá ser necessário recorrer à electrificação para atrair um tipo de cliente que já só quer comprar híbridos ou eléctricos.

Isto obriga a Mazda a explorar várias opções para o futuro, ainda que seja impossível prever, a esta distância, qual o caminho que a marca de Hiroshima vai seguir. Questionado sobre isso, Ikuo Maeda prefere dizer que a marca precisa de fazer "um automóvel que as pessoas possam ter sem se preocupar que não sejam ecológicos".