Patrão da BMW M promete modelos mais potentes e revela o seu carro favorito

Achou que os regulamentos de emissões cada vez mais apertados iam fazer com que os BMW M do futuro fosse mais contidos? Não podia estar mais enganado! Em declarações à "Wich Car", Markus Flasch, patrão da BMW M, veio descansar os adeptos da marca de Munique e foi peremptório: "Não esperem um limite de potência".

O mesmo é dizer que no futuro podemos esperar modelos ainda mais potentes e radicais com a assinatura da M Division da BMW, que nos últimos anos nos tem habituado a máquinas verdadeiramente impressionantes e a um portfólio cada vez maior.

"É uma questão de oferecer um conjunto acessível a todos. A potência não é nada sem controlo, certo? Hoje, eu posso emprestar um M5 de 600 cv à minha mãe no Inverno sem me preocupar", disse Flasch, antes de afirmar que não haverá limites de cavalos para os modelos mais desportivos da marca bávara.

Ainda assim, Flasch abre a porta a futuros "M híbridos" e até eléctricos, desde que o prazer da condução não saia prejudicado. "A M nunca competiu com a própria BMW. A M é a força motriz por detrás do prazer de condução da BMW", revelou.

Recorde-se que a BMW M viu as vendas crescerem mais de 200% nos últimos cinco anos, sendo que só no ano passado viu comercializados 135.829 veículos. O BMW M2 surge em grande destaque nesta lista e Markus Flasch não lhe é indiferente. O patrão da divisão de alto rendimento da BMW revelou, nesta mesma entrevista, que o BMW M2 CS é o seu modelo preferido da actualidade e que deseja que seja o seu próximo carro de serviço.

"Para mim, este [o M2 CS] será provavelmente o meu próximo carro de serviço depois do M8 e do X6 M. Tem de ser o M2 CS. Para mim, transmissão manual já não é uma proposta de entrada de gama. Costumava ser a transmissão de entrada e acima dela tinhas a automática ou semi-automática. Hoje em dia, transmissão manual é para entusiastas, para alguém que usa um relógio mecânico", atirou, antes de explicar a essência do M2: "É basicamente a tecnologia de um BMW M4 num pacote mais compacto".

O BMW M2 CS (ver galeria acima) está equipado com um bloco 3.0 TwinPower turbo de seis cilindros em linha que produz 450 cv de potência e 550 Nm de binário máximo. Estes números permitem acelerações dos 0 aos 96 km/h em apenas 3,8 segundos para a versão equipada com caixa automática de dupla embraiagem de sete velocidades. Já à variante com caixa manual de seis relações precisa de 4,0 segundos para cumprir o mesmo exercício.

A potência é enviada em exclusivo às rodas traseiras e está disponível um diferencial autoblocante activo M que pode bloquear o diferencial entre os 0 e os 100%.