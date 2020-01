Opel Insignia estreado no salão de Bruxelas com versão GSI em destaque

Depois de revelar o renovado Insignia no final de 2019, a Opel estreou esta sexta-feira, no Salão Automóvel de Bruxelas, a linha completa da gama Grand Sport e Sports Tourer, nas variantes berlina e carrinha.

O destaque vai, obviamente, para a versão mais potente da gama. O novo Opel Insignia GSI apresenta uma nova grelha do motor, complementada por um pára-choques com um visual mais desportivo.

O tom desportivo é reforçado pelas entradas de ar com detalhes cromados – os apelidados "dentes de sabre" – e pelas novas luzes adaptativas IntelliLux LED Pixel.

Sob o capô está um motor turbo a gasolina de 2.0 litros de quatro cilindros, com 230 cv de potência e 350 Nm de binário, transmitidos ao solo através de uma nova transmissão automática de nove velocidades, que também pode ser activada através das patilhas instaladas no volante.

A complementar a "agressividade" do Insignia GSI está a inclusão de um novo sistema de travagem electro-hidráulico e tracção Twinster às quatro rodas com vector de binário.

A suspensão mecatrónica FlexRide está concebida para responder em fracções de segundo às características de aceleração e de engrenagem das velocidades segundo os modos de condução seleccionado: Standard, Tour, Sport e Competition.

Para além do renovado GSI, a marca germânica revelou também as especificações técnicas dos motores de três e quatro cilindros que equipam as versões mais "dóceis".

Pela positiva, destaca-se o facto de todos pertencerem à mesma "família", quando antes provinham de três grupos diferentes de motorização.

O resultado? Poupanças assinaláveis nos consumos, que podem ir até aos 18% em relação aos propulsores que equipam a geração anterior. As emissões poluentes em ciclo combinado, de acordo com a norma WLTP, oscilam entre 127 e 205 g/km.

Ambos de três cilindros, "emprestados" do renovado Opel Astra, o propulsor a gasolina de 1.4 litros (145 cv e 236 Nm) e o motor a gasóleo de 1.5 litros (122 cv e 300 Nm), com caixas manuais de seis velocidades, formam a oferta-base da gama.

A complementar a série está o motor a gasolina de 2.0 litros com quatro cilindros (200 cv e 350 Nm), com transmissão automática de nove relações e tecnologia de desactivação de cilindros. Mais para a frente, será revelada a proposta diesel com quatro cilindros.

Em termos de tecnologias de assistência à condução e de infotainment, o Opel Insignia integra os sistemas mais evoluídos.

Além de uma câmara traseira para auxiliar as manobras de estacionamento, compreende ainda alertas de colisão directa com travagem automática de emergência, e de protecção a peões, assistente de manutenção na faixa de rodagem, alerta de zona cega lateral, controlo adaptativo de velocidade de cruzeiro com travagem de emergência, e reconhecimento de sinais de trânsito.

O sistema de infotenimento é compatível com o Apple CarPlay, e o Android Auto é alargado ao Multimedia Radio e Multimedia Navi, podendo este último ser reforçado pelo Multimedia Navi Pro.

