Opel Astra já chegou a Portugal e nós já sabemos os preços

O novo Opel Astra chega a Portugal com ambições renovadas e com muitas novidades. A imagem exterior até pode nem o sugerir, mas acredite que o Astra evoluiu muito e está mais que preparado para "atacar" o mercado.

Com preços a começar nos 24.690 euros, o novo Astra (geração K) chega ao nosso país com novos motores, mais tecnologia e maior eficiência. Foi assim que José Barata, Brand Manager da marca em Portugal, o apresentou à imprensa nacional, na passada quarta-feira.

Com 83 anos de carreira e com mais de 25 milhões de unidades vendidas, o Astra é um nome de sucesso dentro da marca alemã, agora integrada no grupo PSA. Ainda assim, e apesar das muitas novidades, este novo Astra ainda pode ser visto como o último Opel da era General Motors. Por isso, não esteja à espera de encontrar no novo Astra os motores que já conhecemos, por exemplo, do novo Peugeot 308.

Mas vamos por partes, primeiro importa dizer que em Setembro já tínhamos ido à Alemanha, mais concretamente aos arredores de Frankfurt, ter um primeiro contacto dinâmico com este modelo. Na altura ficámos impressionados com os novos motores de três cilindros, que no fundo são a principal causa para este "facelift".

Importa recordar que a Opel se livrou de todos os motores que faziam parte do catálogo do Astra e trocou-os por novos motores de três cilindros, turbocomprimidos e com cilindradas muito baixas. No nosso país a oferta passa por três motores, um diesel e dois a gasolina.

Gasolina

A oferta a gasolina é formada por um motor 1.2 Turbo de 130 cv de potência e 225 Nm e por um bloco 1.4 Turbo com 145 cv de potência e 236 Nm de binário máximo.

O primeiro, menos potente, surge associado a uma caixa manual de seis velocidades e apresenta consumos mistos de 4,5 l/100 km (ciclo NEDC) e emissões de CO2 de 102 g/km (NEDC). A aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 10,7 segundos e a velocidade máxima está fixada nos 215 km/h.

O segundo, mais potente, faz equipa com uma caixa automática CVT de sete velocidades e apresenta consumos mistos de 5,0 l/100 km (ciclo NEDC) e emissões de CO2 de 114 g/km. A aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 10,1 segundos e a velocidade máxima está fixada nos 210 km/h.

Diesel

A oferta diesel é composta por um só motor, o 1.5 Turbo de 122 cv que pode ser associado a uma caixa manual de seis velocidades (300 Nm) ou a uma caixa automática de nove velocidades (285 Nm). A Opel reclama consumos mistos de 3,5 l/100 km (NEDC) e emissões de CO2 de 92 g/km (NEDC) para a versão com caixa manual e 4,2 l/100 km (NEDC) e 112 g/km (NEDC) para a variante com caixa automática.

Quanto às performances, o primeiro precisa de 10,5 segundos para ir até aos 100 km/h e chega aos 210 km/h de velocidade máxima. O segundo, com transmissão automática de 9 velocidades, precisa de 11,1 segundos para cumprir o mesmo exercício e tem uma velocidade máxima fixada nos 205 km/h.

Já tivemos oportunidade de testar as três motorizações disponíveis e gostámos particularmente da versão com motor diesel 1.5 Turbo de 122 cv de potência. Esta é uma proposta à medida de famílias que façam muitos quilómetros, sobretudo em auto-estrada, já que é precisamente o andamento em estrada e a facilidade como "consome" quilómetros que mais se destaca.

A ter que apontar uma crítica a este conjunto terá que ser à caixa automática de nove velocidades, que se revelou algo lenta e nos obrigou a "jogar" muitas vezes com as passagens manuais.

Ainda assim, importa dizer que a nova afinação do chassis e da suspensão, ligeiramente mais firmes, bem como a direcção mais precisa, fazem deste Astra uma proposta muito mais competente no capítulo dinâmico e isso são óptimas notícias.

Recorde-se que para o novo Astra a Opel anuncia modificações ao nível do chassis e novos amortecedores para aumentar os índices de conforto. Porém, as versões mais dinâmicas contam ainda com novos amortecedores com mais pressão, uma nova direcção com um novo programa de assistência variável e um eixo traseiro com paralelogramo de Watt.

A isto junta-se ainda o novo sistema de travagem denominado EBoost, que é muito mais eficaz e garante um "feeling" ainda maior ao condutor.

Imagem não sofreu alterações significativas

Em termos estéticos as mudanças foram muito suaves, ainda assim suficientes para dar uma "lavagem de cara" ao Astra, que se mantém "fresco" perante a concorrência. As maiores alterações aconteceram no habitáculo, que varia de acordo com o nível de equipamento escolhido: Business Edition, GS Line e Ultimate.

Todas as versões estão equipadas com sensores de luz/chuva, rádio IntelliLink compatível com Apple CarPlay e Android Auto, sensores de estacionamento, espelhos retrovisores eléctricos e aquecidos e jantes em liga leve.

Quanto vai custar?

O novo Opel Corsa já está disponível em Portugal com preços que começam nos 24.690 euros da versão 1.2 Turbo Business Edition com 130 cv. O Astra 1.4 Turbo Ultimate - disponível apenas com caixa automática - de 145 cv arranca nos 33.290 euros. Por fim, importa dizer que o Astra 1.5 Turbo Diesel Business Edition (122 cv) tem preços a começar nos 28.190 euros.

Passando para a variante Sports Tourer, bastante mais familiar, importa dizer que os preços da gama começam nos 25.640 euros para a versão 1.2 Turbo (130 cv) Business Edition, nos 34.240 euros para a versão 1.4 Turbo (145 cv) Ultimate CVT e nos 29.140 euros para a versão com bloco diesel de 1.5 litros Turbo com 122 cv e com o nível de equipamento "Business Edition".



