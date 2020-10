Opel Crossland a partir de 19.600 euros estreia versão GS Line

Três semanas passadas sobre a sua apresentação oficial, eis que o Opel Crossland já tem preços para o mercado nacional, com os primeiros exemplares a chegarem aos concessionários no princípio de 2021.

Segundo modelo desenvolvido segundo a nova identidade estilística Opel Vizor, o Crossland é proposto com três níveis de equipamento: Business Edition, Elegance e GS Line, sendo este último uma estreia na gama.

A oferta a gasolina é constituída por dois propulsores a gasolina, sendo o primeiro de 1,2 litros com 83 cv de potência com caixa manual de cinco velocidades.

O segundo motor, com a mesma cilindrada mas na versão turbo, propõe potências de 110 cv, com transmissão manual de seis relações, e de 130 cv, sendo esta equipada com uma transmissão automática de seis relações.

Já no campo do gasóleo, é avançado o bloco turbo de 1.5 litros, com caixa manual de seis velocidades para a potência de 110 cv, ou transmissão automática de seis relações para a potência de 120 cv.

Em termos de equipamentos, o Opel Crossland Business Edition compreende banco ergonómico para o condutor, faróis LED, sistema Park Pilot com sensores de estacionamento à frente e atrás, e câmara traseira.

O sistema de infoentretenimento Multimedia Radio, com ecrã táctil de sete polegadas, é compatível com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Já a estreia da variante Opel Crossland GS Line, com um tom mais desportivo, integra jantes de liga leve pretas de 17 polegadas, tejadilho preto com friso vermelho e as respectivas barras, e faróis e farolins LED.

De série compreende ainda bancos dianteiros AGR, enquanto o traseiro é longitudinalmente regulável.

Por fim, o Opel Crossland Elegance Elegance oferece, de série, câmara traseira panorâmica de 180 graus, sistema de infoentretenimento Multimedia Navi Pro com navegação e ecrã táctil de oito polegadas, sistema de carregamento de telemóveis por indução.

Além disso, possui ar condicionado dual zone com controlo electrónico, bancos ergonómicos AGR forrados a couro e tecido, e bancos traseiros reguláveis longitudinalmente.





OPEL CROSSLAND POTÊNCIA PREÇO 1.2 Business Edition 83 cv 19.600 euros 1.2 Elegance 83 cv 21.600 euros 1.2 GS Line 83 cv 22.100 euros 1.2 Turbo Business Edition 110 cv 20.850 euros 1.2 Turbo Elegance 110 cv 22.850 euros 1.2 Turbo Elegance 130 cv 24.100 euros 1.2 Turbo Elegance AT6 130 cv 26.100 euros 1.2 Turbo GS Line 110 cv 23.350 euros 1.2 Turbo GS Line 130 cv 24.600 euros

1.2 Turbo GS Line AT6 130 cv 26.600 euros 1.5 Turbo D Business Edition 110 cv 24.100 euros 1.5 Turbo D Elegance 110 cv 26.100 euros 1.5 Turbo D Elegance AT6 120 cv 28.100 euros 1.5 Turbo D GS Line 110 cv 26.600 euros 1.5 Turbo D GS Line AT6 120 cv 28.600 euros

