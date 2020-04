Não gosta da Tesla Cybertruck em cinzento? Temos pena!

Está interessado na compra da Tesla Cybertruck mas não gosta do tom cinza do protótipo que temos visto, então é melhor começar à procura de oficinas que apliquem películas de vinil coloridas em automóveis.

Questionado sobre se a Cybertruck iria estar disponível com um conjunto de cores, Elon Musk, o fundador e líder da Tesla, foi peremptório: "Poderá embrulhá-la [com película de vinil] com qualquer cor ou padrão", confirmando aquilo que muitos já suspeitavam: a pick-up eléctrica da marca norte-americana só estará disponível, de série, com o aço inoxidável (reforçado e resistente a quase tudo) por pintar que vimos no protótipo que foi apresentado ao mundo.

Já dizia Henry Ford, sobre o Ford Model T: "Pode comprar um Ford Model T em qualquer cor quedesejar, desde que ele seja preto".

Recorde-se que desde o seu anúncio a Tesla já aceitou mais de meio milhão de reservas para a Cybertruck, que deverá começar a ser produzida no próximo ano.

