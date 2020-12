Mó eScooter 125: o novo conceito de mobilidade eléctrica da Seat

Entrou esta semana na linha de montagem a nova Seat Mó, a primeira scooter eléctrica da marca espanhola com uma motorização equivalente a 125 centímetros cúbicos.

Prevista para chegar ao nosso país no início do próximo Verão, a Mó eScooter 125 oferece mais uma alternativa de mobilidade sustentável dentro das cidades.

Alimentada por um motor eléctrico de 7 kW, para uma potência máxima de 9 kW (12 cv), a mota oferece 95 km/hora de velocidade máxima para uma autonomia até 137 quilómetros.

Três modos de condução – Eco, City e Sport – permitem ao condutor desembaraçar-se da melhor maneira no tráfego urbano, ao chegar aos 50 km/hora em apenas 3,9 segundos.

Daring Red, Aluminum Grey e Oxygen White são as três cores disponíveis para a mota eléctrica, que chegará ao mercado por um preço de 6.250 euros.

As primeiras unidades da Seat Mó eScooter 125 estão já disponíveis para venda em 18 concessionários espanhóis da marca.

Seguem-se, no primeiro trimestre de 2021, os mercados alemão, francês, italiano, austríaco e sueco, com o nosso país a recebê-la apenas no início do segundo semestre.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?