Mercedes é líder mundial no luxo

É o nono recorde consecutivo para a Mercedes-Benz no que a vendas automóveis diz respeito. A marca germânica vendeu, em todo o Mundo, 2.339.652 unidades em 2019, representando um crescimento de 1,3% em relação ao ano anterior.

Se se somar a venda mundial dos modelos Smart, correspondente a 116.781 unidades, a divisão Mercedes-Benz Cars comercializou 2.456.343 veículos (+0,7%), também um novo recorde num ano completo.

Pelo quarto ano seguido, a Mercedes manteve a liderança entre as marcas de veículos de luxo, superando o volume de vendas registado em 2018 nos três principais mercados onde opera: China, Alemanha e Estados Unidos, seguidos do Reino Unido e da Coreia do sul.

O mercado chinês confirmou-se como o principal impulsionador do crescimento, com um aumento de 6,2%, correspondente à venda de 693.443 unidades.

Com a venda de cerca de 783,700 unidades, os SUVs GLA, GLB, GLC, GLC Coupé, EQC GLE, GLE Coupé, GLS e Classe G foram os modelos mais vendido da Mercedes-Benz em 2019. O GLC foi, mais uma vez, o SUV mais vendido do poretfólio de modelos em 2019.

Em 2019, um quarto dos veículos Mercedes-Benz vendidos pertence ao segmento de veículos compactos: mais de 667,000 unidades do Classe A e Classe B, CLA, CLA Shooting Brake, GLA e GLB foram entregues no ano passado, um aumento de 9.5% apoiado em mais de 30 mil vendas unitárias comparativamente ao recorde anterior estabelecido em 2016.

O novo Classe A registou um crescimento global de 12,3% em 2019, com o Classe A Limousine e o novo Classe B, bem como o novo CLA Coupé na Europa, a contribuírem de forma significativa para o crescimento do segmento.

A divisão Mercedes-AMG registou também o maior volume de vendas unitárias na história da empresa. A marca de veículos de alto desempenho do construtor germânico atingiu um novo recorde anual em 2019, com mais de 132,136 unidades vendidas, correspondente a um crescimento de 11,8%.

Em 2019, a Mercedes-Benz manteve a liderança de mercado no segmento de luxo, em países como a Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Bélgica, Suíça, Polónia, Portugal, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Tailândia, Vietname, Singapura, Canadá e África do Sul.

