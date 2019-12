É mais um importante passo da marca da estrela de três pontas para complementar o sucesso que têm tido os seus modelos compactos Classe A, B, CLA e GLB.

Trata-se da segunda geração do Mercedes-Benz GLA, que esta quarta-feira foi revelado ao mundo apenas através do canal Youtube do construtor germânico, com a chegada ao nosso mercado prevista para a Primavera.





Tudo sobre o novo Mercedes GLA: maior e mais dinâmico

Mais tecnológico e mais confortável são as bandeiras que suportam o novo modelo, numa rivalidade saudável contra o BMW X2, num segmento cada vez mais importante para todas as marcas automóveis.

Com mais de um milhão de unidades vendidas em todo o globo, desde a sua estreia em 2015, era com alguma expectativa que se aguardava pela nova proposta.

O resultado é mais um SUV do que um crossover, embora não esconda – longe disso – a sua ligação ao Classe A no que à estética diz respeito.

Economia versus explosão de potência

O bloco a gasolina M 282, de 1.33 litros na versão GLA 200, com 163 cv de potência, é o motor de entrada da gama.

Equipado com um sistema de desactivação de cilindros para um funcionamento mais eficiente em carga parcial, apresenta um consumo de 5,6-5,9 litros por cada 100 quilómetros em ciclo combinado, e 129-135 g/km de emissões de dióxido de carbono.

Significa isso que o GLA 200, equipado com uma caixa automática de sete velocidades com dupla embraiagem, precisa apenas de 8,7 segundos para ir dos 0 aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 211 km/hora.

O Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC, que alberga o motor sobrealimentado de 2.0 litros com quatro cilindros, corresponde à versão topo de gama.

Com 306 cv de potência e 400 Nm de binário máximo, a partir das 3000 rotações, é oferecido uma resposta imediata às solicitações de aceleração, reforçado por uma sonoridade emotiva do motor.

Os consumos rondam os 7,4-7,5 litros por cada centena de quilómetros percorridos, em ciclo combinado, e 170-171 g/km de emissões poluentes.

Segundo o que a Mercedes-Benz revela, está já em preparação uma versão híbrida plug-in de terceira geração.

O novo GLA tem 4410 mm de comprimento por 2020 mm de largura e 1611 mm de altura, tornando-o 14 mm mais curto e 2 mm mais estreito, mas 104 mm mais alto que o modelo da anterior geração.

Baseado na segunda geração da plataforma MFA da Mercedes, com a montagem transversal do motor, a distância entre eixos é de 2729 mm, mais 30 mm do que o modelo original. A distância ao solo também aumentou em 9 mm, sendo agora de 143 mm.

Dentro do habitáculo, o espaço para as pernas no banco traseiro é generoso, mesmo tendo em conta que o GLA é agora 150 mm mais curto.

À frente, com a posição dos bancos mais elevada (mais 140 mm do que o Classe A), como se quer num SUV com instintos de 'todo o terreno', também revela maior espaço para a cabeça.

Como o encosto traseiro pode agora ser ajustado num ângulo mais acentuado, foi possível aumentar a capacidade da bagageira em 14 litros, atingindo agora os 435 litros.

Tendo em conta o seu estilo off road, o GLA distingue-se em termos estéticos pela secção dianteira vertical, as reduzidas projecções à frente e atrás, relativamente aos seus eixo,s e os revestimentos exteriores de protecção em torno do SUV.

O exterior combina uma superfície mais lisa mas mais detalhada do que outros modelos compactos da Mercedes, bem reflectidos nos revestimentos plásticos dos arcos das rodas e dos pára-choques, podendo suportar jantes com 17 a 20 polegadas.

Os modelos 4MATIC incluem de série o pack Off-Road Engineering, que compreende um programa de transmissão adicional, a função de assistência à condução em descida, e a função de iluminação especial para condução fora de estrada, disponível em combinação com os faróis Multibeam LED.

Como em outros modelos compactos recentes da marca, o GLA tem suspensão com amortecedores McPherson à frente e suspensão multilink atrás. O controlo de amortecimento variável é proposto em opção.

No interior, o novo GLA é em tudo semelhante a outros modelos recentes da Mercedes-Benz. Para além de um painel digital independente, dispõe ainda de dois ecrãs de 7.0 polegadas para a instrumentação as funções de entretenimento.

Em opção, é proposto um painel widescreen de 10,3 polegadas. Os monitores são operados através do sistema MBUX da Mercedes-Benz.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?