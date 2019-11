Lembra-se do Saab 9-3 que ia a leilão com 66 km? Já tem dono!

Chama-se Claus Spanggaard e é dinamarquês o feliz proprietário do último Saab 9-3 Aero Sedan Turbo4 a sair da linha de montagem de Trollhättan, já depois de o construtor sueco ter sido adquirido pela National Electric Vehicle Sweden por falência.

Por 43.628 euros, o novo dono "ganhou" uma berlina de luxo com apenas 66 quilómetros no leilão realizado no início de Novembro, bem acima da fasquia entre os 30 mil e os 41 mil euros que o consórcio automóvel chinês acreditava conseguir.

A verba angariada no leilão será agora usado na estratégia da para uma mobilidade sustentável que a NEVS está a desenvolver para os próximos cinco anos.

