Jaguar XF de cara lavada e mais tecnológico

Uma linha estilística ligeiramente mais agressiva, aliada a uma série de actualizações no que respeita à tecnologia e à transmissão, são as ideias fortes do renovado Jaguar XF.





À frente, destacam-se a grelha do motor revista e os novos faróis LED com luzes diurnas Double J, enquanto atrás os farolins foram reestilizados, com todo o conunto a ser rematado por novos pára-choques dianteiro e traseiro.

É dentro do habitáculo que se apreciam as principais renovações de que o Jaguar XF foi alvo, a começar pelo novo ecrã táctil HD encurvado de infoentretenimento.

Além de ter quase o dobro do tamanho do ecrã que antes equipava o modelo anterior – são 11,4 polegadas de dimensão –, a estrutura do menu é agora mais simples, de maneira a que o condutor possa seleccionar a função desejada com apenas dois toques.

O ecrã táctil inclui o mais recente sistema operacional Pivi Pro, tendo o Apple CarPlay e o Android Auto como padrão, permitindo a actualização do software por via remota.





A somar a esta pequena "revolução" tecnológica, o Jaguar XF compreende ainda um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, aliado a um Head-Up Display, e um carregador sem fios.

Os materiais interiores também foram revistos, destacando-se os novos comandos de ventilação e o sistema de ionização de ar do habitáculo.

Em termos de motorizações, o modelo dispõe duas opçõesa gasolina e uma a gasóleo, todas elas equipadas com uma transmissão automática de oito velocidades –, estando a versão ‘diesel’ associada a um sistema mild-hybrid de 48 volt.





No campo da gasolina, é proposto o mesmo bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, com 250 cv e 365 Nm, ou 300 cv e 400 Nm.

O sistema de tracção é feito às rodas traseiras ou às quatro rodas, enquanto a versão mais potente apenas está disponível com tracção integral.

Quanto à versão a gasóleo, trata-se de um propulsor de 2.0 litros e quatro cilindros, com a caixa automática de oito velocidades a passar os 204 cv de potência e 430 Nm de binário às rodas traseiras ou às quatro rodas.

Não há ainda preços nem datas de entrega do Jaguar XF no mercado nacional embora as reservas no Reino Unido já estejam abertas, para entrega dos primeiros exemplares no início do próximo ano.

